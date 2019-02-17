紅十字會花蓮備災中心及會所啟用　提升救災、搶災、離災能量

▲花蓮縣長徐榛蔚（左三）及紅十字會總會長王清峰（右三）參加剪綵揭牌儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華民國紅十字會花蓮備災中心暨支會會所17日落成啟用，花蓮縣長徐榛蔚參加剪綵揭牌儀式，期盼藉由花蓮備災中心的落成，強化花蓮救災、搶災、離災的能量。

徐榛蔚表示，去年0206地震重創花蓮，感謝紅十字會總會長王清峰第一時間率團趕赴花蓮，在最短時間把物資齊備，也感謝軍方給予全力協助，以及慈濟基金會等志工朋友熱心投入救災行列。今日花蓮備災中心在大家引頸期盼下啟用落成，期盼未來提升花蓮救災、搶災、離災的能量，成為守護花蓮的重要據點。

▲徐榛蔚向搜救分隊隊員握手致意。

花蓮長久以來交通不便，縣府相當重視救災能量的提升，九年來警消人力增加近140人，仁里、卓溪、萬榮等分隊新建廳舍，接下來還要陸續改建、興建5個廳舍，並將建置特搜基地及防災公園，提升全民防災意識。

王清峰指出，紅十字會是為受苦受難的人而存在的，繼2017年9月嘉義備災中心啟用後，今天再一次歡喜迎接花蓮備災中心落成，完善的備災中心與急救訓練基地，將使花蓮縣支會助人的力量更壯大。她說，紅十字會感謝台灣水泥和平廠熱心捐助興建工程所需的326.5公噸水泥，也感佩所有幕後英雄的奉獻，未來花蓮備災中心將成為大家的好厝邊，歡迎在地居民一起加入紅十字會志工行列，讓人道工作發光發熱！

新落成的花蓮備災中心暨花蓮縣支會會所，是2層樓鋼筋混凝土建築，座落於花蓮市球崙二路、華國街口，基地面積272.25坪，總樓地板面積273.24坪，可抗芮氏規模7地震。佔地103.8坪的備災倉庫位在1樓，內部空間寬敞，共儲備10人帳篷100頂、睡袋、棉被、毛毯、睡墊各800件、家庭日常用品組80箱賑濟物資及各式救災裝備。一旦發生災害，紅十字會可有效結合政府、社區等防救災資源，展開即時救援。2樓則設置訓練教室、會議室和備勤室，全新的空間規劃，未來將和地方災害防治單位、學校與社區合作，推廣防災備災教育。