過年哪裡去！ 到全台慈濟迎「心」年　走春伴法喜

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

2019年慈濟基金會的主題是「感恩尊重生命愛，和敬無諍共福緣」，新春期間全台慈濟分會舉辦一系列新春活動。2月5日(初一)到2月12日(初八)有禮拜《法華經》、共修《無量義經》祈平安，部分慈濟會所也舉辦「新春迎心年」活動，敬邀闔家蒞臨感受慈濟人文的新春祈福。

在北部地區，慈濟三重園區初一到初四上午到14點規畫豐富DIY體驗新春活動；慈濟桃園分會初一至初五邀約民眾「走春過新年」，9點到16點手工DIY體驗活動、敲響「祈福鐘」等；慈濟新竹聯絡處在初一則有環保減塑愛地球－生命愛泡泡站、循環經濟有大用－二手市集、舊法新知話慈濟－歡喜茶坊、粒米成籮共善業－竹筒歲月，以及點亮心燈發好願－許願牆。

▼慈濟三重園區新春活動以回收的塑膠袋製作喜氣的緞帶花。

▼慈濟桃園分會初一至初五邀約民眾「走春過新年」，有手工DIY體驗活動、敲響「祈福鐘」等，圖為去年民眾體驗拓印吉祥年畫。

在中部地區，慈濟台中分會初一至初三9點到15點半「祈願迎新春、悅音淨化過好年」活動，包含喝春茶、祈福智慧燈、畫年畫等互動體驗，每天還有不同節目包含手蝶鼓、敦煌能量舞、太極拳，以及二胡、古琴、日本箏、小提琴等樂器演奏。慈濟民權聯絡處在初一上午則有跳加官、二胡演奏、敦煌舞等精彩節目。

▼慈濟台中分會規劃「祈願迎新春、悅音淨化過好年」活動，圖為琵琶課社教老師現場演奏一系列樂曲。





位於台中花博「大愛環保科技人文館」，初一10點還有環保獅獻祥瑞、環保鼓賀新春、歡慶新年幸福美滿呼拉拉；而慈濟彰化分會初一到初四有各式DIY體驗包含環保吉祥鈴、剪紙藝術等，初一、初四還有音樂饗宴。

▼台中花博「大愛環保科技人文館」初一10點有環保獅獻祥瑞、環保鼓賀新春等，歡迎民眾前往走春。





在南部地區，慈濟台南分會於初一到初三上午有樂器演奏、民族舞蹈表演，還有奉茶、年味小吃、禪繞畫等；善化聯絡處在初一上午規劃童玩闖關；慈濟高雄靜思堂初一到初三熱鬧非凡，除了趣味童玩、Q版燈籠、紅包DIY、手工皂DIY等，更有銀髮健康諮詢與篩檢、樂活舒筋等系列活動，老少咸宜。

在東部地區，靜思精舍規劃過關領心靈「法寶」活動，從靜思精舍大殿開始，除了在陶藝坊、小木屋等溯源，還有走在落羽松步道感受六度萬行、慈航普度-延續物命、慧命、舊法新知-過新年穿心衣、紙息煩惱‧紙藝DIY、親子奉茶，以及充滿年味的福慧禮、春聯、袋袋相傳等，讓民眾在過年期間感受福慧雙修的歡喜；台東靜思堂於初一至初五上午有祈福點燈、結緣品製作。花蓮靜思堂慈濟志業博覽會則是全年無休接待各方參訪。

▼花蓮靜思精舍規劃過關領心靈「法寶」活動，讓民眾不只是迎新年，更迎「心」年，感受福慧雙修的歡喜。





元宵節前後，慈濟台北分會(新店靜思堂)於2月24日14點舉辦充滿愛與分享的「2019年迎新春音樂饗宴」，會後還有精緻茶敘；位於忠孝東路的大安聯絡處2月17日上午10點舉辦祈福點燈，接著一系列表演、闖關遊戲、輕食體驗。

慈濟基金會表示，農曆新春活動各慈濟會所視其安排而定，民眾可洽慈濟各地分會查詢。過年不只是迎新年，更迎「心」年，期許能透過慈濟活動的人文之美，讓人我之間充滿感恩、尊重、愛。

▼各縣市慈濟會所規劃不同DIY體驗活動。