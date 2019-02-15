這位女孩「以畫傳法」　用心繪出生命彩筆

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

一幅幅用色溫暖的插畫，充滿對生命的熱誠；一篇篇簡短精純的文字，字裡行間盡是生活中的體悟。

她，不是美術專科的學生，只因為對畫的興趣，對人的熱情的一念心，在日常生活中用心感受，以畫板揮灑出心靈的彩筆，讓一張漫畫，像地圖，引領大眾向善；願一句法語，如微風，吹進你我心中。

在臉書筆名「凌阿板」的凌宛琪，擁有數千名的粉絲，慈濟證嚴法師給她的法號「懿繪」，即是期許她，「以畫傳法」，用心繪出「生命彩筆」的信願行。

6年前，阿板開始在臉書分享有趣又富哲理的圖文插畫。刻畫入微的呈現，一度讓粉絲以為作者是個充滿人生閱歷的中年人，事實上，這些畫都出自一位才27歲的女孩，現實生活的阿板，就如她的畫一樣地溫暖。

大學念的是大專院校財稅科系，阿板僅在國小寒暑假上過插畫課，喜歡畫畫的種子早在心中萌芽；對她而言，畫畫不只是興趣，更是好朋友、善知識、傳遞「愛」的種子。

給人印象總是充滿陽光般笑容的阿板，曾經也是一個充滿心事、需要提早學習「當大人」的女孩，那段一點點小快樂卻稍縱即逝的日子，畫畫是她生活的慰藉。

愛看漫畫的阿板表示，漫畫人物總在一段苦難後，接著好事降臨，現在回頭看過去，感覺自己人生已經活了好長的日子，一路走來有重生的感覺。

阿板在個人圖文書《心，一點靈》提及，就讀大學時的每日一畫，把生活中有趣的事畫下來與室友分享，讓她每天都能找到小確幸。

平時隨身攜帶小素描本的阿板，不管是上課、聽演講，就連參加讀書會時的筆記，別人用文字抄寫，她卻是用插畫方式呈現重點、再加上註解。阿板表示，藉由這樣繪圖的連結，有助於對整個過程的記憶。

2012年「世界末日」的傳言，成了阿板作品的轉捩點。儘管知道是謠言，但她省思：「應該做點什麼事不要讓人生遺憾。」「我的圖文可以帶給別人什麼？」於是她開始在臉書上分享作品，一個事件、一段話，搭配簡單的表情，都是阿板當下深刻的心情。

創作靈感主要來自生活中的點滴，除了五月天的歌、日劇、記錄片，更有佛法以及國內外大師的話語。其中，每天聽證嚴法師講經說法的插畫，更讓不了解佛法的粉絲體會到：原來佛法就在生活裡。

大學就參加慈濟志工，目前在慈濟基金會工作的阿板，時常聽到證嚴法師宏觀天下事的開示，再用自己的體悟呈現一幅幅的圖文。

看到敘利亞3歲男童伏屍海灘的新聞，當輿論一片悲痛沉重時，阿板想了一晚，畫了隱隱約約的孩子親人，想要去擁抱這個孩子的情境。阿板想呈現的是，這個孩子雖然讓大家悲痛，可是也因此有更多人的關注，讓跟他一樣的難民孩童可以獲得溫暖的擁抱。有粉絲看到畫表示：「既然看到了苦，我們應該要用愛去幫助他們」！

阿板的圖文書－《心，一點靈》，在2017年3月底出版，立即受到熱烈回響，對於這點，阿板謙卑地表示，自己有幸接觸到佛法，許多煩惱可以想得開，希望也能透過自己用生命投注的畫，讓有相同困擾的民眾，用不同角度去看待生命，許多遇到煩惱的粉絲也留言表示，從阿板的畫中，獲得許多啟示，以及再出發的動力。

佛法能讓心寧靜，清淨的智慧不分年齡。年輕的力量，能點燃社會的希望；單純的心，讓愛飛揚。漫畫，讓她用不同的角度去看世界；佛法，讓她找到了隱藏在心中的善與愛。

用心精進的阿板，為了能將佛法用「更入世」的方式傳播善法，再次跨領域，主動爭取到「慈濟人文志業中心」接受美編專業訓練課程，期許自己的作品能「以畫傳法、以法入心、以美示現」。

阿板說，有幸接觸到佛法，許多煩惱可以想得開，希望也能透過自己用生命投注的畫，分享成長心得與煩惱，讓有相同困擾的民眾，可以用不同角度去看待生命。