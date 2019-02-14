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「打妳剛好而已！」陸客假冒藥妝店會員　被揭穿惱羞...拿面膜狠砸店員臉

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▲▼ 屈臣氏，藥妝，美妝 。（圖／資料照）

▲ 示意圖，非當事店家。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

「打你剛好而已！」一位網友日前發文，表示遇到一位大陸奧客，明明自己盜用別人會員，被拒絕導正後卻惱羞出手傷害，還二度出言威脅「沒拿刀劃你就不錯了」，讓她飽受委屈，也引發網友熱議。

一位藥妝店女工讀生在Dcard上表示，最近店裡來了一位陸客，結帳時報了一個「很耳熟的電話號碼」，一看到名字就知道不是這位客人本人的會員。她詢問一句「是不是本人？」對方也承認是朋友的，對此原po就表明「我們只能使用本人的會員哦」，顧客改說要報自己的號碼，接著就開始翻找手機。

「接著她又報了一個非常有名的電話號碼。」工讀生向客人表示這絕對不是本人的，對方一聽立馬惱羞表示「我在墾丁、其他地方都可以報這些會員，為什麼這裡不行？」接著便要原po直接幫她結帳，「反正也沒差多少錢」。

原po見陸客說謊被拆穿、有點惱羞成怒，就不客氣地說自己不是會討好客人的人，既然不差幾塊錢，不是會員就不要用騙的。沒想到卻點燃對方怒火，「妳態度很差妳知道嗎？我來台灣玩大家都很熱情對待我，就妳態度最差，妳做服務業的應該要態度好！我是客人耶！」

工讀生回覆說「屈臣氏不是服務業，我也沒有收妳服務費，而且妳先對我態度不好的，我對妳好或不好我時薪都一樣啊！」對方竟然變本加厲用手中的盒裝面膜直接砸向她的臉；原po按耐住說了句「你怎麼可以打我」，奧客卻跩回「我沒拿刀劃妳就不錯了，態度那麼差！打妳剛好而已！」

▲▼哭,傷心,憂鬱。（示意圖／翻攝自pakutas）

▲原po受到委屈，事後上二樓休息時忍不住潰堤。（示意圖／翻攝自pakutas）

原po表示，主管出面後，以為僅是口頭爭吵沒有動手，便一直跟客人道歉，但對方還是當著主管的面再度威脅。工讀生表示，事後報警處理，警方聽到是觀光客，臉上又沒有傷實在有點無力，讓她只能無奈放棄。

另外，原po也補充解釋道，因為自己工作的店面位於觀光區，「常常有觀光客為了想要有會員價，而報不是本人的會員，其實大致上的商品有沒有會員都沒有差，我們為了不要讓那些公開帳號免費賺點數才會阻止這樣的事情發生。客人常常喊號碼我都會背了，我只是很不爽她說謊又口氣差，還告訴我其他家都可以，為什麼這裡不行。」

▲▼ 原po回應網友 。（圖／翻攝自Dcard）

▲ 原po回應網友 。（圖／翻攝自Dcard）

據了解，事後業者回應，事件當下門市主管已經處理，但當時並不知工讀生遭對方動手，而是事後經工讀生說明才知道此事。他們強調，若當下顧客有做出危害員工安全的行為，一定會報警處理。

不過也有網友認為原po應對不當，「你的職責有達到，不用繼續挑釁她」、「我是覺得，如果沒說那句不客氣的話，也許就不會招惹那麼多麻煩」。但對此原po回應說，文中的對話只是大概，當下對方的表情跟語氣真的讓人很憤怒，不過還是謝謝網友的意見。

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關鍵字：屈臣氏,奧客,陸客,會員,Dcard

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