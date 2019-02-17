微信、抖音靠邊站　「學習強國」App陸下載量最高

▲「學習強國」App。（圖／取自網路）

記者蔡浩祥／綜合報導

長時間以來，微信、抖音持續主導大陸App下載排行。不過，就在今年1月，中宣部推出的「學習強國」，這款「根正苗紅」的App，不僅是大陸最夯。據應用分析平台「App Annie」數據顯示，截至本月12日，下載量已是全大陸免費應用程式中最高。

2019年首日，中宣部推出「學習強國」。外媒報導稱，該App推出後，中共中央即要求公務員、國企員工及公立學校教師下載閱讀，而「學『習』強國」的「習」字，一語雙關可說是別出心裁。

搜尋發現，「學習強國」可閱讀官媒報導的中共總書記習近平講話文字、視頻，還可參加MOOC在線課程的學習、參加專題考試。

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

「學習強國」使用者參加學習、考試的同時，可依據使用情況累積「學習積分」，積分累積起來，便可成為他們的僱主，乃至黨的考核指標之一。

除此之外，這款App還與阿里巴巴開發的即時通訊應用阿里釘釘相結合，兼具打電話、發短訊、發起影片直播、管理待辦事項和安排日程等功能。

▲伴隨新媒體時代崛起，中共中央在宣傳方式應用上，也不斷推陳出新。（圖／路透社）

近年來，中共中央宣傳方式也不斷推陳出新。2018年，央視和湖南衛視推出了以習近平語錄和思想為主題的電視節目。

伴隨著新媒體應用時代崛起，曾經枯燥的黨的宣傳口號被改造成表情包，在微信好友之間轉發，亦可視為一種與時俱進的宣傳方式。