中美高級別經貿磋商落幕　主要問題達共識「下周繼續談」

由中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴領軍,與美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)在北京舉行第六輪的中美經貿高級別經貿會談,今天圓滿落幕。由於中美貿易戰「休兵大限」將至,雙方商定,下周將在華盛頓繼續進行經貿談判。

新華社報導提到,雙方認真落實兩國元首阿根廷會晤共識,對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題以及中方關切問題進行了深入交流。

報導指出,雙方就主要問題達成原則共識,並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了具體磋商。雙方表示,將根據兩國元首確定的談判期限抓緊工作,努力達成一致,將於下周在華盛頓繼續進行談判。

