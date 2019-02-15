中美高級別經貿磋商落幕　主要問題達共識「下周繼續談」

▲大陸國家主席習近平與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）（左二）會面。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

由中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴領軍，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在北京舉行第六輪的中美經貿高級別經貿會談，今天圓滿落幕。由於中美貿易戰「休兵大限」將至，雙方商定，下周將在華盛頓繼續進行經貿談判。

▲大陸國家主席習近平15日下午會見美國貿易代表萊特海澤（左二）、美國財政部長梅姆努欽（左一）。（圖／路透社）

新華社報導提到，雙方認真落實兩國元首阿根廷會晤共識，對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題以及中方關切問題進行了深入交流。

報導指出，雙方就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了具體磋商。雙方表示，將根據兩國元首確定的談判期限抓緊工作，努力達成一致，將於下周在華盛頓繼續進行談判。