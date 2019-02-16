中美貿易談判落幕　牛彈琴揭「5大關鍵」：下輪磋商考驗的是體力

▲第六輪談判結束後習近平與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易談判於15日晚間落幕。具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」分析，談判過程中透露出「5大關鍵」信號；並認為「合作是中美最好的選擇」。下週在華盛頓登場的新一輪磋商進入7天倒數，將考驗雙方談派代表的智慧、謀略，「還有體力」。

由中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）所帶領的兩國代表團，經過14、15日密集磋商，取得階段性進展；由於中美貿易戰「休兵大限」將至，雙方商定，下週將在華盛頓繼續進行經貿談判。

微信公眾號「牛彈琴」分析，中美在會後發布的聲明「都不太長」，但「新聞越短，事情越大」；並整理出「5大關鍵信號」來分析兩國在談判桌上的未來走向。

▲中美貿易談判14日北京登場。（圖／路透）

細節一、人民大會堂裡的會見

「牛彈琴」指出，人民大會堂裡「並不是一般的會見」，貿易戰爆發將近一年，這是中方最高領導人第一次會見美方代表，自阿根廷「川習會」後，雙方皆認為「美中貿易關係非常重要」，此一會晤是兩國外交「重大而深遠的變化」。

文章分析，「在過去一年，兩國元首每一次接觸，都是在關鍵節點；每一個關鍵節點的出手，都起到了力挽狂瀾的作用，避免了中美經貿談判的完全脫軌，也為一度陷入僵局的雙方團隊指明了新的方向」。

細節二、談判成果怎麼樣？

根據《新華社》報導，在會見萊特海澤和梅努欽時，「雙方就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了具體磋商」。且習近平表示，「雙方團隊的磋商『又』取得了重要階段性進展」。

美方則認為，「在此前磋商的基礎上，過去兩天裡就雙方共同關心的經貿問題進行了深入討論，在重要和困難的問題上取得了新的進展」。白宮同步發布聲明，「美中官員已同意，任何承諾將列於兩國之間的諒解備忘錄中」。

因此評論認為，「雙方已經討論得非常細緻，已經接近文本了，最後的協議，將可能是以備忘錄的形式出現」。

▲劉鶴率領中方代表團在白宮艾森豪行政大樓，進行中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

細節三、都談了哪些問題？

《新華社》報導指出，中美對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題以及中方關切問題進行了深入交流。可見討論的主軸包括「中美共同關注的問題」以及「中方關切的問題」。

「牛彈琴」指出，「這是一次平等的磋商，美方提出了自己的問題，中方也表達了自己的關切」，接下來的關鍵問題就在於「實施機制」，「缺乏有效的實施機制，缺乏足夠的誠意，難免不會再橫生枝節，甚至平地又起波瀾」。

細節四、合作是有原則的

根據《新華社》報導，在會見萊特海澤和梅努欽時，習近平表示，中美兩國誰也離不開誰，合則兩利，鬥則俱傷，合作是最好的選擇。對於雙方經貿分歧和摩擦問題，我們願意採取合作的方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協議，當然，合作是有原則的。

「牛彈琴」認為，自2018年12月以來，中美經貿團隊開展了密集和有益的磋商，「合作是有原則的」這句話「略帶一點轉折」，美方應仔細估量其中的內涵。

▲劉鶴將前往華盛頓進行第七輪貿易談判。（圖／路透）

細節五、劉鶴下週再去華盛頓

根據《新華社》報導，15日結束的磋商是「第六輪中美經貿高級別磋商」，短短一年間，不包括副部級等磋商，中美之間的高級別磋商，確實已舉行了六輪。

第一輪，2018年2月下旬，劉鶴副總理訪美磋商。

第二輪，2018年5月上旬，美國財長姆努欽率團訪華磋商。

第三輪，2018年5月中旬，劉鶴副總理率團訪美磋商。

第四輪，2018年6月上旬，美國商務部長羅斯訪華磋商。

第五輪，2019年1月下旬，劉鶴副總理率團訪美磋商。

第六輪，也就是最近這一輪，美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽再次來到北京。

▲習近平與美國貿易談判代表會面。（圖／達志影像／美聯社）

有關談派但表，中方一直由劉鶴掛帥三次赴美磋商。美方則三次變陣，第一次是梅努欽領銜，第二次是羅斯（Wilbur Ross）赴中，最後又換回則是萊特海澤和梅努欽共同出席。

從目前結果來看，兩國元首確定的磋商期限，目前並沒有改變，劉鶴下週就會前往華盛頓進行第七輪協商，距離最後期限3月1日，只剩下兩週。「牛彈琴」認為，要談的問題不少，第六輪與第七輪談判僅間隔7天時間，從北京直飛華盛頓就需要13個小時，「毫無疑問，這是一次史無前例的博弈，考驗著雙方的智慧、謀略和魄力，當然，還有體力」。