中美談判共識寫進「諒解備忘錄」　川普：達成協議將撤銷關稅

▲美國總統川普表示中美貿易談判更有進展。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

中美貿易協商將於下周繼續在華盛頓特區進行。美國總統川普也指出，他可能會延長3月1日的談判期限，「中美已經比之前都還要更接近貿易協定的達成，如果貿易協商達成共識，我會很榮幸的把關稅撤銷。」此外，雙方也願意將一些已達成的共識寫進「諒解備忘錄」（memorandum of understanding），此形式的行政協議，只要有國家正式同意這項義務，就能產生國際法效力。

據美國《CNBC》報導，白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）在15日一份聲明中指出，兩個經濟超級大國將在截止日前繼續處理所有未解決的問題，「兩國也同意在諒解備忘錄中註明他們所作出的任何承諾。」

據報導，被問到是否會再延長60天的談判期限，川普表示，「是有可能會延長的，如果我看到談判走向正確的方向，或者雙方接近共識的話；另外，我也會保持相同的關稅，不會去增加它。」

在14日與大陸國務院副總理劉鶴會談後，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在推特發文，「我和萊特海澤（Robert Lighthizer）皆與劉鶴副總理談了一次富有成果的會議。」

據報導，美國貿易代表萊特海澤表示，這兩天的談判非常順利，「我們在非常、非常重要且艱難的問題上，邁出了關鍵的一步，雖然還有其他問題要處理，但我們現在充滿希望」，在媒體採訪中萊特海澤對習近平講出上述對話。