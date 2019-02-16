詐騙集團收購微信帳號「1個值2千」　親友個資全曝光

▲微信帳號買賣網站。（圖／羊城晚報）

大陸中心／綜合報導

你的微信常有陌生人加好友嗎？小心這是詐騙集團的新招數！在網路搜尋「號外網」就能發現一個買賣微信帳號的平台網站，被「買走」的帳號，大多用於賭博、仙人跳、刷流量等。就有網友爆出，親戚以500元人民幣的代價（約新台幣2274元）賣掉微信帳號，但家人個資也都一起「出貨」；還有人以為在APP「艷遇白富美」，並抓到投資機會，險些被騙走8.4萬人民幣（約新台幣38萬）血汗錢。

▲「微信投資群」中的聊天內容。（圖／羊城晚報）

綜合陸媒報導，武漢警方近日偵破一起「微信詐騙案」，家住湖北武漢的何先生在微信遇上正妹，加入了「微信投資群」，在聊天室中分析師、預測師、精算師等不斷發送獲利消息，看了非常心動，於是投資了8.4萬元的積蓄，最終血本無歸，更被踢出群組連「算帳」的對象都找不到。好在警方經過偵辦，成功追回何先生的「血汗錢」，並發現「公開買賣微信帳號平台」正在網路世界蔓延。

▼微信帳號買賣網站。（圖／翻攝Google搜尋列）

經過調查，只要上網搜尋「號外網」（目前網站已撤下）就能發現這家店出售、批發各種微信號，並根據「使用時間」對微信號做了「價格上」的細分。滿月帳號僅55元（人民幣，下同）就能到手，其他例如「滿月實名帳號」賣95元；「半年帳號」賣148元，「半年實名認證帳號」198元，兩年以上的帳號賣198元，若是2年以上又有實名認證，就可賣到228元。

網站中敘述，「號外網」隸屬於廣西優店網絡科技有限公司旗下產品，「公司註冊資金200萬，擁有專業的技術團隊和服務團隊。公司專業提供各種賬號服務，包括微信號、QQ號、陌陌號等」；且以「專註安全，用心服務」為核心價值，一切以用戶需求為中心；並承諾消費者「號外網所出售的賬號價格合理、安全可靠、永不找回」。

▲不少使用者反映受「陌生微信好友」騷擾。（圖／羊城晚報）

根據了解，網上最初出現買賣微信賬號，大多是營銷公司為了創造點擊量，購買大量個人微信號。如今，微信帳號的買賣延伸到可實名、可交易、可搜索附近的人等，而這些購買來的微信號大多被用來賭博、微信資源買賣、仙人跳、公眾號刷流量等。除了詐騙集團，還有些用戶透過微信販售18禁短片、盜版電影等，為規避風險，也會購買微信帳號做更換。

▲有網友指出親戚將微信帳號賣掉，卻使家人個資曝光。（圖／羊城晚報）

由於微信帳號是通過電話號碼綁定，在實名認證之後，帳號就間接與身份證資料進行連結。有網友指出，親戚收了500元賣掉微信帳號，但是聯絡人資料跟朋友圈中的家人訊息也都「一起出貨」，「因為貪圖這點錢」把家人個資全都曝光。