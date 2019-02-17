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社會 社會焦點 保障人權

「最喜歡哪裡大」課長肢體、訊息性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

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▲▼韓國瑜11日回應官邸一事。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜年前向媒體記者透露府內員工傳出性騷擾。（圖／記者賴君欣攝）

社會中心／綜合報導

高雄市政府春節前傳出性騷擾醜聞，一名男性主管長期對3名女性職員以肢體和手機簡訊的方式進行性騷擾。市長韓國瑜得知後怒下狠話，「對女性員工性騷擾行為，不管府內或府外，絕不原諒，絕不寬貸。」民政局對此已在年前證實該名主管的確有問題，降調為非主管。

韓國瑜於1月29日在市政會議上表示，某區公所有主管長期對3名女下屬進行性騷擾，讓他相當不滿，要求相關單位嚴加調查。夫人李佳芬也和媒體透露，自從韓國瑜上任以來，對婦女、老人與小孩議題都相當關注，因此這次傳出的性騷擾醜聞「算是犯了他的大忌」。

根據《蘋果日報》報導，高雄市政府表示，根據「公務人員主管職務加給」規定，對下屬性騷擾的主管已從原本的薦任8職等的課長職位，降調為薦任7職的非主管課員，每月主管職務加給的7000元也被砍掉。

▲▼ 李佳芬回應韓國瑜手扭傷 。（圖／記者洪正達攝）

▲ 市長夫人李佳芬表示，性騷擾是韓國瑜的大忌 。（圖／記者洪正達攝）

對女員工長期性騷擾的是原任職某區公所50多歲的課長。該名課長不僅在2017年12月26日就被內部爆出疑似有「鹹豬手」的行為，主管調閱監視器後發現課長在辦公室走道經過一名女員工時，刻意伸手撫摸。

課長其他令人不舒服的行為也在同年12月底被匿名向1999檢舉，指出該名主管早在2015年就在LINE內部群組裡傳了2則訊息，當中除了有女性不雅照，也有黃色笑話，「女同學最喜歡男生哪裡大、粗、硬嗎？」

據了解，民政局與政風室組成專案小組後展開調查，約談曾被性騷擾的女性員工，由於韓國瑜公開表示要徹辦這件事，才讓女員工勇於揭開完整事發經過。經過調查，專案小組認為該課長的確有性騷擾的事實，此外，加上他領導統御不佳、上班怠惰，因此調降為非主管職，調至其他區公所擔任7職等課員。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市政府,性騷擾

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