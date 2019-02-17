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「喜歡哪裡大」課長涉性騷　韓國瑜怒：撤職！沒資格當公務員

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▲韓國瑜表示面對涉嫌性騷的高市府主管將會下重手，不排除撤職 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜表示面對涉嫌性騷的高市府主管將會下重手，不排除撤職 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府春節前傳出性騷擾醜聞，一名男性主管長期對3名女性職員以肢體和手機簡訊的方式進行性騷擾，民政局證實該名主管的確有問題，降調為非主管，不過現在韓國瑜再次撂下重話，直接批評「沒資格當公務員」，未來不排除要將他撤職。

韓國瑜強調雖然該主管現在已經調離非主管職務，但是不排除會有進一步移送法辦的處份，最重將是撤銷公職，他更是罕見怒批，「這怎麼能當公務員呢？怎能當主管？性騷擾三個對象，而且用職務之便，怎麼可以原諒呢？」韓國瑜說這並非是調職就會沒事的，此風不可長。

他認為這名主管根本沒資格當公務員，因為長期性騷、還利用公務之便，甚至被害人還多達三名，所以一定會從嚴處份，雖然他在就職之前有說過不追究公務體系很多事，但不代表能夠容忍這些亂七八糟的事，所以他也呼籲高雄市政府下的所有公務員們，「現在的市政府在往前衝的時候，並沒有回頭看那些不愉快的、不同政黨或是否為自己派系的人，我們都不來這一套，但是有一些積習，惡劣的行為，基本上大家都無法忍受的惡劣行為，我不會容忍的，而且我一旦辦了就很嚴重，下手是非常重的。」

▲韓國瑜表示面對涉嫌性騷的高市府主管將會下重手，不排除撤職 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜表示面對涉嫌性騷的高市府主管將會下重手，不排除撤職 。（圖／記者吳奕靖攝）

對女員工長期性騷擾的是原任職某區公所50多歲的課長。該名課長不僅在2017年12月26日就被內部爆出疑似有「鹹豬手」的行為，主管調閱監視器後發現課長在辦公室走道經過一名女員工時，刻意伸手撫摸。

課長其他令人不舒服的行為也在同年12月底被匿名向1999檢舉，指出該名主管早在2015年就在LINE內部群組裡傳了2則訊息，當中除了有女性不雅照，也有黃色笑話，「女同學最喜歡男生哪裡大、粗、硬嗎？」

據了解，民政局與政風室組成專案小組後展開調查，約談曾被性騷擾的女性員工，由於韓國瑜公開表示要徹辦這件事，才讓女員工勇於揭開完整事發經過。經過調查，專案小組認為該課長的確有性騷擾的事實，此外，加上他領導統御不佳、上班怠惰，因此調降為非主管職，調至其他區公所擔任7職等課員，每月主管職務加給的7000元也被砍掉。

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關鍵字：韓國瑜,性騷,高雄市政府,公務員,主管,撤職

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