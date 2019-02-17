2020大選「兩大可怕可能性」　吳子嘉：派韓國瑜出來選！





▲韓國瑜。（資料圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選將近，藍綠將派誰角逐總統寶座，備受外界關注。美麗島電子報董事長吳子嘉說，民進黨大約3月、4月就會提名總統蔡英文，然而「國民黨還在鬧笑話」，國民黨主席吳敦義甚至說最遲7月才會決定人選，不過仍有「2大可能性」，一是綠白合作，二是國民黨派高雄市長韓國瑜出來選。

吳子嘉近日在政論節目上表示，民進黨大約在3月底、4月初就可以提名蔡英文，這第一個時間點大概確定了，因為前行政院長賴清德不會出來了，黨內沒有人挑戰了，然後美方也表態支持，種種情勢下來，國內外都是對蔡英文有利的，所以蔡英文應該被提名，這是沒有問題的；反過來看，國民黨什麼時間點？吳敦義說7月，「國民黨鬧笑話，搞個7月份什麼意思？」

▲蔡英文。（資料圖／記者湯興漢攝）

關於台北市長柯文哲，吳子嘉說，現在情勢在變，柯文哲可以搞一日雙城，跑去跟一大堆人搞網紅，代表什麼意思？代表柯文哲現在心裡是慌的，底氣不足，因為被聲望太高的韓國瑜嚇到了，導致柯文哲現在不敢隨便表態，一表態可能就變成輸家。

吳子嘉認為，本來柯文哲的期待國民黨派一人、民進黨派一人，然後大家一起比民調，因為民調每次都是柯文哲第一、國民黨第二、蔡英文第三，這樣台派會覺得這樣不行，反過來拜託柯文哲整合起來跟國民黨對決，這是柯文哲期待的事情，因為「被大家拜託出來選」，可以對台北市民有交代，也有正當性，然而這個場景卻越來越遙遠。

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

吳子嘉說，韓國瑜越來越強，蔡英文則抓著韓國瑜一起上來，使柯文哲被邊緣化，三個人平分秋色的狀況下，柯文哲就不會敢出來選，「柯P一定要有優勢才會出來選，不保持第一名的民調，他不敢選的！所以綠白是有可能合作的，這是第一個可能性，第二個可怕的可能性是，韓國瑜我也認為不可能出來選，但現在看苗頭越來越不對，韓國瑜是有可能出來選的。」

至於為何覺得韓國瑜會出來選，吳子嘉說，第一是民進黨一直打韓國瑜，把韓國瑜打到逼在這條路上走，「反過來看，如果今天韓國瑜能救台灣，放棄一個小小高雄市長，有沒有關係？無所謂對不對！而且也不要辭職參選了，就帶職參選怎麼樣！也沒有關係，就跟你拼了，這個可能性也是存在的。」