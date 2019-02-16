吳敦義談「廉能」反遭綠營見縫插針　葉元之：他們最怕朱立倫參選

▲朱立倫美國參訪首日行程。（資料照／朱辦提供）



記者羅婉庭／台北報導



國民黨主席吳敦義15日說參選人的「廉能」很重要，被外界解讀為暗酸朱市府的官員；引出民進黨議員指朱立倫任內有108位官員涉貪遭起訴。對此，新北市議員葉元之16日表示，民進黨的見縫插針，凸顯民進黨最害怕朱立倫參選。



葉元之在臉書發文指出，所謂朱市府涉貪的108位官員，其中有41人是因為「營養午餐弊案」，而涉弊的時間點，是從前縣長蘇貞昌任內開始。蘇貞昌擔任縣長八年任期，台北縣府的涉案人數是299人，是朱市府的近3倍！他也舉出數據反駁，說民進黨的貪腐才是眾所皆知。

葉元之表示，蘇貞昌2006年擔任行政院長時，內閣弊案不斷，有內政部次長顏萬進的「北投線空中纜車」案、金管會委員林忠正的護航金控案。當年「全球行賄指數」調查，台灣行賄嚴重度排名第五，因政府貪腐造成的損失約達新台幣4千5百億元。

葉元之也以民進黨執政時的高雄為例，在2010到2017間，高雄市府涉及貪瀆一審判決的人數，高達131位。

葉元之說，朱市府有公務員涉貪，固然應該要檢討，但涉貪人數更多的民進黨好意思用「廉能」攻擊別人，也是滿令人驚奇的，因為民進黨的貪腐才是眾所皆知，若是見獵心喜、見縫插針，最後終將打到自己人！