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選總統兼黨揆！吳敦義將朱立倫的軍...只有王金平能扛

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▲▼國民黨中央新春團拜 吳敦義 馬英九 王金平 朱立倫天王互動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨有意角逐2020總統的朱立倫、王金平等互動備受關注。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統提名機制採「全民調」或「全黨員投票」爭論不休，黨主席吳敦義拋出採全民調可能性「微乎其微」，並引述常會討論內容，要智庫研究全黨員投票的可能性。據報導，吳敦義是要用此招將對手前新北市長朱立倫的軍。

《聯晚》引據不具名國民黨中常委的說法報導，指要想選總統的人也要承擔「持家」責任，依募款能力來看，恐怕只有前立法院長王金平可以接招，「朱立倫恐扛不起來，更別提外界勸進的高雄市長韓國瑜。」吳敦義的目的也在把黨主席與總統候選人綁死，讓候選人權利、義務結合。

國民黨中常委李德維在臉書ＰＯ文說，周三常會只是有常委反映，黨員權利與義務應受尊重，但真實情況就是大家多主張「維持現狀」。

據報導，不具名國民黨中常委轉述，吳敦義後來僅裁示，國民黨的總統候選人，怎可以沒有黨員表達意志的機會，任由隨機抽樣的1068人代表決定，要求制度研究相關提名辦法的可能性。

國民黨內也傳出，反對全民調訊息，是黨高層授意下刻意釋放，吳敦義隔天專訪跟進就證明。據報導，挺吳敦義的中常委則說，黨中央與吳敦義接連叫牌，目的是要拉高初選中黨員投票比例，也向黨員邀功，但全黨員投票爭議性確實太高。

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關鍵字：吳敦義,朱立倫, 國民黨,2020,總統大選

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