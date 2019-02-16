2020總統提名人兼黨主席　吳敦義：誰勝出誰領軍打選戰

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國民黨為2020總統初選制度究竟是朱、吳主張的採「全民調」或「全黨員投票」爭論不休，黨主席吳敦義前天在廣播專訪時再拋，他不排斥2020誰獲得黨內提名誰就當黨主席。吳敦義16日受訪強調，總統參選人提名機制預計4月敲定，7月全國代表大會提名，屆時誰出線，誰就接國民黨主席帶領全黨贏回政權。

吳敦義進一步解釋，如果最後決定是由全黨員投票決定總統提名人選，那等於呼應黨主席是由全黨員參與選出，他可以接受「總統提名人選兼黨主席」，就算他自己的黨主席任期減少、未達4年，也會尊重。

至於前立委孫大千在臉書砲轟，「真的夠了！還要丟臉到什麼時候？」吳敦義在高雄受訪說，國民黨總統提名人選究竟要用什麼方法決定，還要等國民黨智庫跟非智庫的學者專家們討論後，再報中常會決定。

吳敦義日前出席立法行政研討會時說，總統「候選人」應為黨主席，他現在還不知道智庫究竟會不會提出決議，誰當選黨的總統候選人，誰就應該擔任黨主席，他覺得這個目標也非不好的事。

吳敦義說，他已經在中常會要求，由智庫廣泛考慮，他覺得這都很有考慮的必要，因為也有人這麼建議。對於是否為此修改黨章一任四年的規定，他說，黨章當然有這樣規定，但如果經過全體黨員透過投票選擇，那最新黨員民意就出爐。