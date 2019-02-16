　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「喊台獨卻取消徵兵制」　柯文哲：台灣國防撐得過2天嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲日前拋出「兩岸一家親」引發爭議，今（16）日再度談及兩岸議題表示，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」，他說，美國國防部要求台灣至少撐2天，但是台灣推募兵制兵夠嗎？狠批「政治凌駕專業都是講假的」。

柯文哲16日以「我的人生觀：從醫生之路到市長之路」為主題，在台中發表專題演講。談及兩岸議題，他表示，「台灣現階段不可能統一與獨立，統獨是假議題，卻是真問題」，如果台灣真的獨立，要跟大陸硬對硬，但美國還沒有打算跟中國打起來，美國不會讓台灣獨立或統一。

談及台獨議題，柯文哲表示，「台灣自己要夠強」，國際政治上，要很誠實面對問題，過去60年有兩個人跟美國嗆聲，一個是海珊，後來死了，一個是金小胖，現在還活得好好的，因為他有氫彈、原子彈與洲際飛彈，代表實力是最重要的。

柯文哲強調，有多少實力做多少事情，現在台灣講的跟做的都不一樣。他表示，先前拜訪美國國防部時，被問及「台灣有辦法實行募兵制嗎？」，因為傳統戰爭至少要撐兩天，美國才有辦法到，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」政治凌駕專業都是講假的。

柯文哲認為，台灣需要美國幫忙，但不要去刺激中國，兩岸關係務實處理會好很多，現在最大問題就是不夠務實，都在喊假的。

他說，以人民福祉當成最重要思考，兩岸關係就很清楚，有句話說「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，中國大陸會不會不仁？台灣會不會不智？「對方要怎麼修理是他家的事，但你自己要夠聰明」，不要意識形態太過分，該怎麼辦就怎麼辦，政治、經濟與國防實力不夠，就沒辦法談判。

ET快訊
《角頭3》古天樂、春風確定演出！他心寒：不拿文化部半毛錢
乾隆「2荒唐錯事」害富察皇后徹底崩潰！除了弟媳「還偷情妻嫂」

關鍵字：柯文哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

台南立委補選砲聲隆　郭國文：市場不應侷限中國

「喊台獨卻取消徵兵制」　柯文哲：台灣國防撐得過2天嗎？

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

小S解鎖逗小孩新招　見混血寶寶 :妳兒子放我這

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」　 吳宗憲搖頭：真討厭！

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

台南立委補選砲聲隆　郭國文：市場不應侷限中國

「喊台獨卻取消徵兵制」　柯文哲：台灣國防撐得過2天嗎？

核二延役問題　新北市核委會：中央推給地方　不負責任

公務員涉賄考績卻年年甲等　北市府竟「渾然不知」

台灣「鬼混20年」說遭打臉　韓國瑜：連新加坡尾燈都看不到

國內首位政治人物訪Apple Park　朱立倫：蘋果不能沒台灣

「讓韓國瑜好做事」　陳宜民宣布投入高雄立委選舉

國民黨太陽別吵了！蔡正元：民調若輸7月徵召韓國瑜選總統

選總統兼黨揆！吳敦義將朱立倫的軍...只有王金平能扛

國民黨七月徵召選總統？　韓國瑜：童話故事、天方夜譚　

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可..

義大世界卡關8年　林義守：企業..

謝金河：台灣經濟辛苦調整了20..

韓國瑜重砲開轟　蔣月惠聲援小英

任達華獨愛木瓜牛奶　自曝「可當..

台南立委補選　吳子嘉：五五波

韓國瑜是子女奴　李佳芬爆他「這..

野生學姐「親手榨甘蔗」給你喝　..

「酸我打我都可以」　韓國瑜：請..

蔡英文逛水準書店　老闆狂塞書

立委缺席薪水沒收　黃國昌喊帥

韓國瑜：以為任達華年輕我10歲..

年假固定9天？蘇貞昌：是挪假非..

2020吳王結盟進逼朱立倫？

更多熱門

相關新聞

台北燈節開幕前　柯P先與李文輝共同點燈

2019年台北燈節16日晚間登場，此次展期9天，但範圍從過去的西門紅樓、中華路1段，擴大延伸到忠孝西路的行旅廣場，沿途都有亮麗花燈迎接民眾。值得一提的是，台北市長柯文哲在晚間7點20分的開幕儀式前，將先和上海市台辦主任李文輝共同為上海燈區點燈。

快訊／上海台辦主任李文輝抵台

柯文哲參拜中壢慈惠堂

2020試水溫？柯文哲密訪中壢參拜

讓人民有感的「庶民經濟」

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可憐

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應了

我養妳啊！她PO「女生月開銷」嚇壞網友

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票竟中獎

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

心好累！感情有10跡象＝別在一起了

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

汪心急吃牛骨　被燙到氣得罵阿嬤

更多

最夯影音

更多

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面