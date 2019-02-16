「喊台獨卻取消徵兵制」　柯文哲：台灣國防撐得過2天嗎？

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲日前拋出「兩岸一家親」引發爭議，今（16）日再度談及兩岸議題表示，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」，他說，美國國防部要求台灣至少撐2天，但是台灣推募兵制兵夠嗎？狠批「政治凌駕專業都是講假的」。

柯文哲16日以「我的人生觀：從醫生之路到市長之路」為主題，在台中發表專題演講。談及兩岸議題，他表示，「台灣現階段不可能統一與獨立，統獨是假議題，卻是真問題」，如果台灣真的獨立，要跟大陸硬對硬，但美國還沒有打算跟中國打起來，美國不會讓台灣獨立或統一。

談及台獨議題，柯文哲表示，「台灣自己要夠強」，國際政治上，要很誠實面對問題，過去60年有兩個人跟美國嗆聲，一個是海珊，後來死了，一個是金小胖，現在還活得好好的，因為他有氫彈、原子彈與洲際飛彈，代表實力是最重要的。

柯文哲強調，有多少實力做多少事情，現在台灣講的跟做的都不一樣。他表示，先前拜訪美國國防部時，被問及「台灣有辦法實行募兵制嗎？」，因為傳統戰爭至少要撐兩天，美國才有辦法到，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？」政治凌駕專業都是講假的。

柯文哲認為，台灣需要美國幫忙，但不要去刺激中國，兩岸關係務實處理會好很多，現在最大問題就是不夠務實，都在喊假的。

他說，以人民福祉當成最重要思考，兩岸關係就很清楚，有句話說「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，中國大陸會不會不仁？台灣會不會不智？「對方要怎麼修理是他家的事，但你自己要夠聰明」，不要意識形態太過分，該怎麼辦就怎麼辦，政治、經濟與國防實力不夠，就沒辦法談判。