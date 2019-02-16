護國神犬現蹤機場　保三總隊檢疫犬投入檢疫工作

▲保三總隊檢疫犬投入桃園機場檢疫工作。（圖／航警局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「拉布拉多檢疫犬Funky、 Coach首度出勤務，旅客連連稱讚！」為持續全面防堵非洲豬瘟疫情，保安警察第三總隊遴選的8隻現役警犬，其中，經訓練完成的2隻檢疫犬，16日開始投入支援航警局檢疫工作，內政部長徐國勇由警政署長陳家欽陪同，抵桃園機場了解執勤狀況，親自檢視2隻檢疫犬的訓練成果。

保安警察第三總隊大隊長楊適瑜指出，該隊遴選8隻現役警犬分，兩梯次進行檢疫犬轉換訓練，目標1個月內先訓練完成2隻檢疫犬，3個月內完成其餘6隻訓練。16日第一批完成培訓的2隻拉布拉多檢疫犬Funky、 Coach投入支援航空警察局檢疫工作，將加入全面防堵非洲豬瘟疫情的任務中。

▲▼保三總隊檢疫犬投入桃園機場檢疫工作。（圖／航警局提供）



Funky、 Coach檢疫犬由領犬員帶領，於入境處行李轉盤不斷來回，旅客見到可愛的檢疫犬趨前「嗅」行李，直呼好可愛，也樂意配合緝查。航警局表示，為避免旅客違規攜帶肉類製品入境，該局於2月10日起啟用新購X光機共16部，針對中港澳地區飛抵台灣班機，全面實施手提行李安檢措施。

航警局強調，非洲豬瘟雖不會感染人類，但豬隻感染致死率卻幾近100％，如疫情在國內擴散將嚴重傷害養豬產業產值至少2千億元，為維護國內豬農生計。呼籲國人於返國之際切勿違規攜帶肉類製品入境，以免遭受重罰，並請旅客體諒並配合警方安檢工作，共同守護國人健康及國境安全。