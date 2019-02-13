移民官踹檢疫犬怒嗆「告你們」！影片曝光秒道歉：我對狗有陰影

記者柯沛辰／綜合報導

非洲豬瘟疫情正熾，機場檢疫犬勤務沉重，不料9日卻有移民官出腳踹狗，引發網友公憤。眼見風波愈演愈烈，陳姓移民官13日緊急出面道歉，強調是童年陰影才會嚇得踢狗，但新一波片段持續在網上瘋傳，可以見到他踹狗後還一度嗆聲「我會去告你們」，與道歉時的態度差很大。

高雄小港機場防疫局一名女領犬員在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO文，表示他農曆春節期間帶著檢疫犬Jenna值勤，沒想到一位移民署官員擦身而過，竟突然冷不防踹了檢疫犬一腳，讓Jenna嚇得發出悲鳴。

領犬員忿忿不平地說，這名移民官對狗不友善已經不是第一次，「「過年期間，大家都是在機場辛苦執勤準備下班，只因為狗靠近，你說怕被咬，就出腳踹工作犬…你可以不喜歡狗討厭狗，但你絕對不能欺負牠們。」

▲陳姓移民官踹完檢疫犬怒嗆「我也會去告你們」。（圖／東森新聞、臉書「有點毛毛的」，下同）

新片段中可以看到，當時領犬員上前替Jenna抱不平，告訴對方「因為你覺得牠是狗，但牠為國家這樣（工作），說真的，牠是很辛苦的，牠們就是檢疫犬，牠們就是有職務在身，你跟牠們一樣都是在這邊（機場）工作。」

陳姓移民官聽完，不斷強調「先不要講國家的事情」、「我從頭到尾都說，我是不喜歡狗的」。但雙方談話沒共識，爭執愈演愈烈，氣得領犬員一度大罵「如果你再碰我的狗（檢疫犬），我一定報警」，沒想到移民官也不甘示弱回嗆「好！可以！碰到我，我也會去告你們！」

▲航警看不下去，挺身而出。

航警站在一旁看不下去，忍不住站出來仗義執言，訓斥移民官：「如果大家都像你這樣，看到狗就要這樣踢，牠們都不用值勤了。」移民官一度想辯解，但航警接著說「我在旁邊看很久了，你那種道歉方式真的很沒有誠意啦。」

事情發酵後，陳姓移民官13日下午現身鞠躬道歉，強調他小時候曾被狗追咬，看到狗就會恐懼害怕，所以才用腳把狗「撥開」，但他知道這樣的行為不對，願為錯誤行為道歉。移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊長蔡英傑指出，陳姓移民官事後非常懊悔，第一時間也跟長官認錯，後續將依規定行政懲處，內部將深刻檢討。

據了解，遭踹的檢疫犬Jenna年約2歲，是一隻母的米格魯，剛完訓從新竹暫調高雄，事後經檢查後並無大礙，目前已重返崗位，但獸醫研判牠心理上受到影響，建議讓Jenna休息3到5天再值勤。