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警犬Funky、Coach轉當檢疫犬正式上工　捍衛台灣豬豬專業萌樣曝

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▲保三總隊警犬投入防疫行列。

突發中心／台北報導

因應豬瘟疫情，「護國神犬」檢疫犬積極在機場巡視，內政部全力支援農委會相關檢疫工作，保三總隊也從負責緝毒的警犬中遴選出適合防疫工作的警犬進行培訓，讓牠們能盡速成為國境線上防疫的生力軍，其中第一批完成培訓的2隻檢疫犬Funky和Coach已經投入支援航空警察局檢疫工作，超專業萌樣曝光，就是要幫忙守護國民健康。

▲▼現役警犬Funky轉換「檢疫犬」，受訓畫面曝光。（圖／翻攝自CSI 保三警好讚臉書粉絲專頁）

▲現役警犬Funky轉換「檢疫犬」，受訓畫面曝光。（圖／翻攝自CSI 保三警好讚臉書粉絲專頁）

內政部長徐國勇與警政署長陳家欽16日赴桃園機場視察非洲豬瘟防疫作業狀況，同時對保三總隊在短短一個月內即完成檢疫犬訓練，表達慰勉之意，且看到警犬們演練表現非常好，相信未來一定可以協助讓防疫工作做到滴水不漏。

徐國勇也強調，防疫犬是重要的工作夥伴，請大家多鼓勵、愛護牠們，絕對不能讓好夥伴受到傷害。而警政署基於政府一體指示本總隊遴選8隻現役警犬，目標1個月內先訓練完成2隻檢疫犬，3個月內完成其餘6隻訓練，並透過實境模擬方式，選定入境旅客最容易攜帶之醃製肉品作為訓練標的，以全力投入國境線上協勤防疫工作，守護國民健康及維護國內豬農生計。

▲▼保三總隊警犬投入防疫行列。（圖／翻攝自徐國勇臉書）

▲保三總隊警犬投入防疫行列。（圖／翻攝自徐國勇臉書）

而為將非洲豬瘟阻絕於境外，農委會已採取一連串強化措施，包括將旅客自過去3年內有發生非洲豬瘟國家首次違規攜帶豬肉產品入境罰鍰金額提高為20萬元，今年1月16日開始在桃園機場以手工檢查入境旅客手提行李，1月25日起針對外來人士遭罰20萬未繳清罰款者拒絕其入境，2月2日起於全國機場及港口全面以X光機檢查託運及手提行李等，希望有效的阻絕疫情於境外。

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關鍵字：防疫犬,護國神犬,警犬,豬瘟,機場

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