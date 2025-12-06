　
社會 社會焦點 保障人權

BMW暴衝猛撞雙載機車！再衝美食廣場人群2傷1命危　現場晝面曝

▲周男駕駛BMW在新莊商圈暴衝，擦撞機車後衝上人行道停下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲周男駕駛BMW在新莊商圈暴衝，擦撞機車後衝上人行道停下。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（6日）下午1時許生重大意外，一輛白色BMW從幸福路佳瑪商圈駛出後，突然暴衝猛撞一部雙載的機車後，衝上對面人行道後，又１波及停放路邊的汽、機車及自行車，造成機車上2人受傷送醫，而BMW駕駛則當場無呼吸、心跳，救護車隨即送往醫院急救已恢復心跳，目前警方正進一步釐清事故原因。

據了解，駕駛白色BMW 523i的51歲的周姓男子，今天下午從新莊幸福路佳瑪商圈停車場駛出，轉接幸福路時，BMW突然暴衝直行，擦撞騎機車經過的40歲侯女及38歲黃女，再直接衝至對向jc park美食廣場人行道上，所幸並未波及前來逛街人潮，但經過民眾紛紛受到驚嚇，馬上拿出手機撥打119報警處理。

▲周男駕駛BMW在新莊商圈暴衝，擦撞機車後衝上人行道停下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲駕駛BMW的周男暴衝後當場無呼吸心跳。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達，發現周男躺在駕駛座上失去意識，經檢傷發現已呼吸心跳，隨後由救護車送往部立台北醫院急救，而挨撞的侯女及黃女，四肢有擦挫傷也由救護車送醫，經治療後已無大礙。警方調查，現場除BMW外另1輛汽車、2部機車及2台腳踏車遭波及，目前正調閱監視器，進一步釐清確切肇事原因。

▲周男駕駛BMW在新莊商圈暴衝，擦撞機車後衝上人行道停下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲周男駕駛BMW在新莊商圈暴衝，波及經過的汽、機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

