男談判掏長刀「背刺砍殺」　被害人嘆：已無仇恨...點頭給減刑

▲台中一名沙男持刀砍友人，被害人同意減刑，獲輕判2年6月。（示意圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名移工沙男與利男因為薪資糾紛談判，沙男竟拿出預藏的長刀朝利男砍殺數刀，好險有其他民眾錄影喝斥，沙男才停手。法院審理時，利男說雙方已沒有仇恨，同意給予減刑，最終被依殺人未遂罪處2年6月，執行完畢後驅逐出境。

檢警追查，今年6月10日，沙男（印尼籍）與利男相約在一處小路附近進談判，利男另外與一名安男一同到場，不料沙男一看到2人，就持預藏長刀朝利男攻擊，利男嚇得往田埂中逃離，仍不慎跌倒。

沙男見機，立刻朝利男背部刺擊，利男徒手反抗未果，又遭劃傷肩膀、頸部以及額頭，導致背部有寬度3公分傷口，另有多處切割傷、劃傷等傷勢。利男有徒手朝沙男攻擊，導致沙男胸口、頭部有傷勢。

經安男在現場拿起手機拍攝、喝斥，沙男才停手逃離。警方獲報後，循線將殺男逮捕到案，移送法辦，遭檢方依殺人未遂罪起訴。

法院審酌，沙男攻擊已經跌倒在地的利男，有可預見利男因傷死亡結果，具有殺人之不確定故意甚明。考量利男於審理時，明確表明雙方已經無仇恨、同意減輕刑責之機會，再考量沙男無前科，應是一時衝動犯案，依刑法酌減其刑。

中院認為，沙男無視他人生命以及身體法益，惟已與利男達成調解，考量犯案動機後，依殺人未遂處2年6月，執行完畢後驅逐出境，可上訴。