陪孩子家教租屋！變態家長強吻還襲胸　認錯賠償換緩刑

▲桃園市范姓男子去年3月誆稱為女家教幫忙介紹租屋約出，卻於看房時趁機親吻、襲胸等強制猥褻得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

范姓男子得知曾擔任自己孩子家教的女子想租屋，以看房為由約出對方，趁2人在房間獨處時，強行親吻、襲胸強制猥褻得逞，女子事後不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，被告范男坦承犯行，法官審酌被告事後調解時獲得告訴人原諒，並完成賠償事宜，審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，本案還可上訴。

檢警調查，范姓男子曾聘請女子當孩子的家教而熟識，范男於去年3月間遇見女子後，以通訊軟體Messenger詢問其有無租屋需求，女子表示有需求後，雙方即於同日晚間6時許相約看房，前往中壢區某處出租房屋觀看，未料，范男卻於房屋內，違反女子之意願，對其親吻、觸碰其頸部與胸部強制猥褻得逞，女子事後不甘受辱報警處理；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行，法官審酌他為滿足自己之性慾，竟違反告訴人同意而為之猥褻行為，對其性自主決定權未予尊重，令告訴人身心受創，考量范終能坦承犯行，並已與告訴人達成調解，且當庭交付道歉信，告訴人亦表示願意給被告一個機會，依犯強制猥褻罪判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日，緩刑2年，緩刑期內付保護管束，並於判決確定後1年內向公庫支付6萬元，並接受法治教育1場次，本案仍可上訴。

