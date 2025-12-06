　
社會 社會焦點 保障人權

美籍殺人分屍魔服刑「Catfish」辱獄警還吐口水　判無期再多1罪

▲美籍孫姓男子（譯音）因案遭判無期徒刑定讞在北監服刑，去年12月對管理員罵笨蛋、吐口水遭桃園地檢署依妨害公務起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲美籍孫姓男子（譯音）因案遭判無期徒刑定讞在北監服刑，去年12月對管理員罵笨蛋、吐口水遭桃園地檢署依妨害公務起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

擁有美國籍與以色列雙重國籍孫姓男子，2018年間因殺害加拿大籍何姓男子，事後分屍後棄屍永和河濱公園，遭判無期徒刑定讞，目前在北監服刑中；未料，孫男仍不知悔改，去男12月在獄中對巡邏獄警出言辱罵「catfish」、「dumb fxxk」等羞辱言詞，還向管理員吐口水惹事，經台北監獄函送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依妨害公務罪嫌提起公訴。

桃檢調查，44歲的孫姓男子因殺人分屍與棄屍案，遭新北地院判處無期徒刑，孫不服上訴經最高法院駁回上訴定讞，目前在台北監獄服刑中。未料孫男仍不知悔改，去年12月7日中午，在台北監獄內，見執行巡邏職務的潘姓管理員經過時，對潘出言辱罵「catfish」、「dumb fxxk」等羞辱性言語，還朝潘吐口水，足以貶損其人格與其依法執行之職務，案經台北監獄函送桃園地檢署偵辦。

據指稱，「catfish」英文字面試是鯰魚之意，但也有在網路上用假身分騙人者的意思。

桃檢複訊時，檢方認為被告孫男引用英語羞辱管理員，足以貶損獄警人格與其依法執行之職務，被告孫男坦承犯行，檢方偵結依侮辱執行職務公務員罪嫌起提起公訴。

美籍殺人分屍魔服刑「Catfish」辱獄警還吐口水　判無期再多1罪

關鍵字：

美籍殺人犯北監服刑辱罵管理員妨害公務

讀者迴響

