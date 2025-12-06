罕見姓氏台中大聯誼　八、丙、唱最特別！全國僅1人

▲▼台中市長盧秀燕（右）與前副市長令狐榮達出席首屆「奇緣初遇」稀有姓氏聯誼會。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台目前有1785種姓氏，陳、林仍分居前2名，但你知道僅有1人使用的姓氏有多少嗎？答案是268個，例如「八」；台中市政府今（6）天舉辦首屆「奇緣初遇」稀有姓氏聯誼會活動，與會者分享彼此姓氏趣事。市長盧秀燕表示，這次聚會不僅相識交流，更實踐文化傳承與慎終追遠，展現台灣多元族群共融特色。

稀有姓氏聯誼會發起人、台中前副市長令狐榮達指出，3年前任職市府期間，因緣際會成立稀有姓氏LINE群組，從最初10多名好友，擴大至目前240多人，涵蓋2百多個稀有姓氏。

令狐榮達分享自身姓氏趣事，「你真的姓令狐？」幾乎是他最常被問的問題，這可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏。

另1名聯誼會發起人麻高霖也帶來有趣經歷，全台姓「麻」1百多人，國中時班上有個同學姓「別」，同學們便打趣2人站在一起，就是「別找麻煩」，與會者分享趣事，不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。

盧秀燕指出，目前台灣所有姓氏中，人口最多的前10大，分別是陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口5成以上；另外，前5大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

更特別的是，全國僅1人使用的姓氏多達268個，如八、丙、唱等；僅有2人使用的姓氏有115個，包括入、立、下等，至於令狐，全台有18人，在所有姓氏中排名925名。

民政局長吳世瑋說明，根據內政部112年「全國姓名統計」全國共有1785個姓氏，包括單姓1667個、複姓118個，姓氏是文化的重要根脈，與土地興衰與族群遷徙密不可分，未來將推動成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，持續進行相關研究與交流，讓稀有姓氏文化得以被看見並延續。