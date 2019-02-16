比霧霾還誇張！「黑雪」壟罩西伯利亞　空氣中全是煤炭廢棄物

▲克麥羅沃州下起「黑雪」，當地民眾人心惶惶。（圖／翻攝自The Siberian Times ）

國際中心／綜合外電報導

俄羅斯西伯利亞克麥羅沃州（Kemerovo）位處高緯度，冬季嚴寒，以滿布白雪的景色聞名，然而近日卻下起含有有毒物質的「黑雪」，讓當地民眾直呼根本就是世界末日來臨。據了解，這些黝黑的積雪是因為當地露天礦井的煤炭灰混入雪花中才會形成。專家也提醒民眾，這些炭灰其實一直存在在無形的空氣中，只是因為下起黑雪，相關問題才被正視。

綜合外媒報導，在克麥羅沃州，包含道路的路面、兒童遊樂場、花圃以及停放在路邊的汽車全都被烏黑的炭雪蓋住，場面十分驚人。當地民眾指責政府，從未對針對煤礦業的環保機制進行審視，所有煤灰、塵土以及廢棄物四散各處，存在在空氣當中，讓當地260萬居民的健康壟罩在危險之中。

根據調查，克麥羅沃州的平均預期壽命比俄羅斯其他地區還要少3到4歲。另外，庫茲巴斯地區的癌症、兒童腦麻以及結核病的發病率也高出全國平均。

俄羅斯中央檢方目前已針對相關情形進行調查，而當地的煤礦加工廠Prokopyevskaya的總經理沃爾科夫也坦承，事實上，該廠用來保護空氣不受汙染的裝置已經停止運轉。環保團體指出，當地空氣中瀰漫著露天礦井飄來的炭灰，而下白雪的機率甚至比黑雪還要低。