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俄「道爾-M2DT」防空系統實彈演練　6月完訓後部署北極地區

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▲▼Tor-M2DT北極防空導彈系統。（圖／翻攝自「兵器雜誌-肖寧」微博）

▲Tor-M2DT北極防空導彈系統。（圖／翻攝自「兵器雜誌-肖寧」微博，下同）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯正在組建一支特種部隊，該部隊配備「道爾-M2DT」（Tor-M2DT）自主短程防空導彈系統，已經展開實彈射擊演練，等到6月完訓後將部署到北極地區。根據外媒報導，Tor-M2DT旨在應對北極地區因石油和天然氣資源衍生的緊張局勢。

報導指出，Tor-M2DT的防空導彈營於2018年11月部署在北方艦隊所屬的防空部隊，隨後進入戰鬥值班狀態。報導還稱，俄軍目前擁有12個Tor-M2DT系統，主要用於保障極地地區的軍事基地。不過有分析認為，為此目的的鬥爭將在未來幾十年內加劇。

▲▼Tor-M2DT北極防空導彈系統。（圖／翻攝自「兵器雜誌-肖寧」微博）

「道爾」系列防空導彈系統是由俄羅斯阿爾馬茲-安泰集團（Almaz-Antei）研製，能對中低空固定翼飛機、直升機、無人機、巡航導彈甚至短程彈道導彈進行攔截。Tor-M2DT則是基於上述系列常規的Tor-M2、專門針對北極地區的氣候和地形條件研製，具有越野能力，可在攝氏零下50多度的極寒條件下執行任務。

值得留意的是，Tor-M2DT還能同時跟蹤並自動鎖定最多48個目標，憑藉16枚火箭可以同時對抗4個目標，反應速率小於5秒，即使在駕駛時也能點火，戰力不容小覷。

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