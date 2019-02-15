老人小孩元宵節吃湯圓　切小塊食用保平安

▲屏東縣衛生局派員到市場等地抽驗元宵食品衛生。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局針對元宵節民眾飲食衛生與安全，近日派員至湯圓專賣店、超市、量販店、傳統市場及餡料製造工廠等場所，進行食品良好衛生規範準則稽查並抽驗元宵、湯圓產品共22件(含餡料)，檢驗項目為防腐劑(己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸)、規定外色素、甜味劑等項目，檢驗結果均符合規定。

元宵節即將到來，湯圓等應景食品。該局因此針對轄區內湯圓專賣店、超市、量販店、傳統市場及餡料製造工廠等場所，進行食品良好衛生安全檢查，確保民眾吃元宵衛生安全。

該局人員呼籲民眾選購密封完整包裝食品時，應注意包裝外觀完整無破損、有效日期及保存條件，冷凍產品應放置在攝氏零下18℃以下冷凍櫃販售，冷藏產品應置放7℃以下冷藏櫃販售，以保持產品最佳鮮度及防止品質劣變。若是購買手工搖製的散裝元宵湯圓時，則需留意製作場所的清潔衛生。



另元宵湯圓外皮大多是以糯米製成，黏性高不易消化。年長者或幼兒於食用元宵湯圓時，最好能切小塊後再進食，在食用時應小心謹慎並慢慢進食，以免發生食道阻塞的危險，衛生局提醒民眾家中長輩、小孩吃湯圓時最好要有人陪伴，腸胃機能不佳的民眾，也應適量食用，避免消化不良。

衛生局抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站 (http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)，或衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者知識服務網，民眾可逕至該網站參閱。