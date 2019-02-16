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台東元宵放鞭炮　27年前一張照…證明警察自己放最大

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▲20多年前台東元宵節竟是警局放最大。（圖／記者楊均典翻攝）

▲20多年前台東元宵節竟是警局放最大。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東民眾最期待的元宵遶境今年將由天后宮承辦，但參加繞境宮廟卻僅有27間，有網友在臉書上PO出27年前元宵遶境影片，參加宮廟近百間，繞境隊伍綿延不絕，另外還有網友表示，當時警局也會擺起香案迎接，是放鞭炮放最大的「一點都沒再客氣的」，今昔對比讓人不勝唏噓。

台東元宵節繞境是台東傳統文化，迄今已有超過1甲子時間，但近年來由於打架鬧事及環保議題延燒等問題，甚至一度面臨無人承辦窘境，今年在縣府及市公所努力協調下，由天后宮接下舉辦棒子，但報名隊伍卻銳減至27間。

有網友在臉書貼上27年前元宵遶境影片，影片畫質雖然不佳，但透過影片讓民眾「穿梭時空」，可以見到當時繞境隊伍綿延不絕，鞭炮更像是不用錢般狂炸，「炮屑淹腳目」的景象讓老一輩民眾難忘。

其中最特別的是警局前方也擺起香案，迎接每間宮廟，有網友提及，警局是鞭炮放最大的，「炮如雨下」一點都沒再客氣的，算是另類的「警民一家親」，種種景象讓人難忘。

資深員警表示，20多年前警局在元宵節時會擺起香案，也會隨著習俗燃炮來迎接，但隨著環保意識抬頭，10多年前警局就沒再擺香案了。警察穿制服丟鞭炮的回憶已成過往，只能留在老一輩民眾的腦海中。

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