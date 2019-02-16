中台灣元宵燈會登場　賞燈民眾可多利用大眾運輸前往

▲中台灣元宵燈會登場，民眾可多利用大眾運輸工具前往賞燈，圖為主燈「御天飛行豬」。（圖／台中市觀旅局提供）

記者李忠憲／台中報導

2019中台灣元宵燈會16日在台中文心森林公園登場，9天燈會周邊將進行交通管制。台中市觀光旅遊局建議賞燈民眾，燈會期間可多利用大眾運輸工具前往，開車可多利用「文心森林公園停車場及「廣兼停95停車場」2停車場，詳情可上官網或臉書查詢。

中市觀旅局表示，中台灣元宵燈會在文心森林公園舉行，附近交通流量龐大，燈會期間請市民多利用大眾運輸前往。從台中火車站往返文心森林公園可以搭乘5號與73號路線；從高鐵台中站往返文心森林公園可以搭乘捷運快線公車800號路線；從秋紅谷往返文心森林公園可以搭乘5號、73號、356號及359號路線；從台中市政府(市警局站) 往返文心森林公園可以搭乘5號、53號、73號、157號及359號路線。

觀旅局說，開車民眾可多利用文心森林公園周邊的「文心森林公園停車場及「廣兼停95停車場」。外縣市遊客可搭乘火車至台中火車站，再轉搭公車。身障遊客額有安排復康巴士接駁服務，請於搭乘日3天前電話預約。詳情可上「2019中台灣元宵燈會官方網站」（www.2019taichunglantern.com）查詢。

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