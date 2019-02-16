呱吉不是唯一！喜劇演員變身政治人物　攻佔全球政壇

▲邱威傑呱吉出席臺北市議會第13屆議員就職餐會。（圖／記者季相儒攝）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

本名邱威傑的YouTuber呱吉以幽默詼諧的影片在網路上累積不少粉絲，挾著高人氣當選台北市議員。事實上，喜劇演員參政在全球並不稀奇，更不乏成功當選一國元首的案例。外媒指出，在當前民粹主義的風潮下，喜劇演員以反體制、反權威形象，加上簡單幽默的訴求榮獲選民青睞，成功轉型政治人物，這股風潮也顯示選民對傳統政治的厭煩與質疑。

據《外交政策》報導，曾在烏克蘭電視劇「人民公僕」（Sluga Narodu）飾演總統的喜劇演員澤倫斯基（Sluga Narodu），即將化美夢為現實。他在1月宣布將角逐3月的烏克蘭大選，挑戰現任總統波洛申科（Petro Poroshenko），甚至還以電視劇裡的黨名「人民公僕黨」創建，不過目前進步空間仍不少，民調落後波洛申科與前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko），位居第三。

▼瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）。（圖／達志影像／美聯社）

其實，瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）、斯洛維尼亞的總裡沙瑞克（Marjan Sarec）都是喜劇演員出身，烏克蘭的澤倫斯基也不會是最後一個挑戰國家領導大位的喜劇演員。他們以挑戰線有的權力體制、價值及權威型態，透過諷刺、奚落傳統的政治人物，在全球民粹浪潮、民眾對政府和媒體高度不信任的環境下，活生生殺出一條血路。

因為幽默具有正向的社交效果，喜劇演員對一般民眾的吸引力是較大的，例如2008年金融危機後，競選冰島首都雷克雅維克事長的葛納（Jon Gnarr）與一群政治素人組成「最棒黨」，主要政見相當「脫俗」，好比清廉不貪汙、不會為了選舉開空頭支票、為市立游泳池提供免費毛巾、動物園會引進北極熊等。從一開始只是諷刺性的組成政黨，到後面一舉成為議會最大黨、黨主席葛納甚至成為首都市長恐怕也是始料未及的事。

▼斯洛維尼亞總理沙瑞克（Marjan Sarec）。（圖／達志影像／美聯社）



《外交政策》指出，隨著社群媒體臉書、推特興起，這種情況變得更明顯，政治新聞也愈來愈來娛樂化。報導稱，一個有魅力的政治人物怎麼可能不受選民歡迎？特別是現代政治人物通常被認為與人民有代溝。不過政治工作需要專業知識和經驗，幽默感雖然受到大眾歡迎，但並不是一個好的領導者的指標。

也許幽默可以解決民眾對政治冷感、恐懼和絕望，但同時也要透過教育培養公民媒體識讀，建立事實查核系統，確保政治不只流於娛樂，才能有效對抗當前民粹主義浪潮。政治人物們也可以吸取喜劇演員參政的成功經驗，找出什麼是與選民溝通、理解選民訴求更好的方式。