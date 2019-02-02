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還拍成A片！鬼父性侵親生8月大女嬰　妻見影片痛罵：你太噁心了

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▲▼烏克蘭鬼父性侵8個月大女嬰，還把過程錄下，分享至國外色情網站。（圖／翻攝自Youtube／Nauyen Thi Huong Nhai）

▲烏克蘭鬼父性侵親生女嬰，還把過程錄下，分享至國外色情網站。（圖／翻攝自Youtube／Nauyen Thi Huong Nhai）

國際中心／綜合報導

烏克蘭傳出一起喪心病狂的嬰兒強暴事件。一名27歲父親性侵只有8個月大的女兒，甚至錄影拍成A片上傳至國外網站，供其他 「戀嬰」的變態欣賞，被網路警察盯上，並聯絡烏克蘭當地警方循線逮捕這名父親。小女嬰的母親得知自己的丈夫不只一次性侵親生骨肉時，失控的哭喊叫罵「你好噁心」。

據英國《每日郵報》報導，這名鬼父的變態行為不只一次，甚至連妻子在自家的花園時，他也趁著這極短的空檔性侵女嬰，更誇張的是，他還將性侵過程錄下來，上傳至國外的色情網站，以為不會被發現，事實上，網路警察早就鎖定他了。

▲▼病房,醫院,手術,病童,嬰兒,新生兒,嬰幼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲可憐八個月大女嬰，竟遭自己親生父親性侵。示意圖，非當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

鬼父上傳的影片在俄羅斯及澳洲的色情網站上流傳，由於內容實在太變態引起警方的注意。澳洲當局查出影片來源後，隨即與烏克蘭警方聯手，逮捕這名令人不齒的變態父親，也才將小女孩從地獄中救出。然而，這些惡夢卻會持續糾纏女嬰的母親，當她得知丈夫性侵自己年幼的女兒時，不斷地痛哭並咒罵「你好噁心」。

根據烏克蘭當地法律，這名喪心病狂的變態父親可能面臨15年以上的重刑。

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關鍵字：烏克蘭,A片,色情網站,porn,澳洲,俄羅斯

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