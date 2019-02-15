球迷快來應徵！林書豪降臨北國　暴龍隊急求中文社群小編

▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

「林來瘋開始了」，這是暴龍官方推特在13日正式迎接「哈佛小子」林書豪轉戰新東家的介紹詞，昔日「屠龍專武」也沒讓多倫多球迷失望，從東區後段班老鷹轉戰本季勝場數已破40場的強權暴龍，重新披上林來瘋時期的17號戰袍，處女秀就助隊在第3節打出15比0的攻勢逆轉巫師，暴龍隊更在加拿大求職網上直接貼出徵「中文小編」的公告。

Pen to paper. #WeTheNorth pic.twitter.com/0NOBrT0UW1 — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年2月13日

林書豪與老鷹隊達成買斷協議，加盟到具季後賽競爭力的暴龍隊，不僅紓解了多倫多吃緊的後場戰力，在擁有廣大亞裔族群的加拿大更是受到熱烈歡迎。顯然暴龍隊看上的不僅是林書豪的球技，還有背後可能帶來的龐大華人商機，深耕華人球迷市場的企圖心在徵中文小編一舉中具體展現。

暴龍隊總公司「楓葉體育公司」（Maple Leaf Sports & Entertainment, MLSE）擁有多個加拿大重量級球隊，3天前在網路上為暴龍隊徵求「中文社群媒體內容專員」，就是俗稱的「中文小編」。小編的基本條件為中、英文皆要流利，熟悉電腦操作並懂得看籃球，工作地點就在加拿大，主要負責暴龍隊微博等平台。

▲暴龍隊求職中文小編。（圖／翻攝自求職網）

有意從事者可至該求職網填資料，申請期限到2月18日截止，消息一出，立刻被形容根本是「球迷的夢幻職業」。

如今加拿大航空中心真的成為林書豪的「新家」，首秀上場25分鐘，繳出8分、5籃板、5助攻，他同時感謝球迷支持，「每次來到多倫多，總覺得就像回到主場，不管我效力哪支球隊，球迷總是很支持我。」

▲林書豪首秀後發文感謝多倫多。（圖／翻攝自林書豪IG）

處女秀開出紅盤，林書豪接下來有將近10天的時間可以與新隊友磨合，暴龍明星賽周末前賽事已結束，下一場是台灣時間23日迎戰西區的馬刺隊。