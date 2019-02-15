　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

球迷快來應徵！林書豪降臨北國　暴龍隊急求中文社群小編

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

「林來瘋開始了」，這是暴龍官方推特在13日正式迎接「哈佛小子」林書豪轉戰新東家的介紹詞，昔日「屠龍專武」也沒讓多倫多球迷失望，從東區後段班老鷹轉戰本季勝場數已破40場的強權暴龍，重新披上林來瘋時期的17號戰袍，處女秀就助隊在第3節打出15比0的攻勢逆轉巫師，暴龍隊更在加拿大求職網上直接貼出徵「中文小編」的公告。

林書豪與老鷹隊達成買斷協議，加盟到具季後賽競爭力的暴龍隊，不僅紓解了多倫多吃緊的後場戰力，在擁有廣大亞裔族群的加拿大更是受到熱烈歡迎。顯然暴龍隊看上的不僅是林書豪的球技，還有背後可能帶來的龐大華人商機，深耕華人球迷市場的企圖心在徵中文小編一舉中具體展現。

暴龍隊總公司「楓葉體育公司」（Maple Leaf Sports & Entertainment, MLSE）擁有多個加拿大重量級球隊，3天前在網路上為暴龍隊徵求「中文社群媒體內容專員」，就是俗稱的「中文小編」。小編的基本條件為中、英文皆要流利，熟悉電腦操作並懂得看籃球，工作地點就在加拿大，主要負責暴龍隊微博等平台。

▲▼暴龍隊求職中文小編。（圖／翻攝自求職網）

▲暴龍隊求職中文小編。（圖／翻攝自求職網）

有意從事者可至該求職網填資料，申請期限到2月18日截止，消息一出，立刻被形容根本是「球迷的夢幻職業」。

如今加拿大航空中心真的成為林書豪的「新家」，首秀上場25分鐘，繳出8分、5籃板、5助攻，他同時感謝球迷支持，「每次來到多倫多，總覺得就像回到主場，不管我效力哪支球隊，球迷總是很支持我。」

▲林書豪首秀後發文感謝多倫多。（圖／翻攝自林書豪IG）

▲林書豪首秀後發文感謝多倫多。（圖／翻攝自林書豪IG）

處女秀開出紅盤，林書豪接下來有將近10天的時間可以與新隊友磨合，暴龍明星賽周末前賽事已結束，下一場是台灣時間23日迎戰西區的馬刺隊。

ET快訊
阿嬤養5天…孫女體重狂飆「4.3→5.5kg」！媽回家看傻眼
24歲網紅猝死家中！公司募資辦喪事　網傻：捐給家屬吧

關鍵字：NBA,林書豪,暴龍隊,多倫多

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

翹家嫁聖戰士！19歲少女生兩胎又懷孕　坦言：想回家

就是要邊境築牆！川普宣布「國家緊急狀態」　分析家：走投無路了

最強總統普丁再展「柔道黑帶」實力！　輕鬆摔翻奧運冠軍

「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開！遇襲男：右腳踩脖窒息牠

偷採燕窩當場被逮！　2華裔男遭私刑罰蹲地「捧泥狀燕屎狂吞」

里程碑判決！ 加國教師偷拍女生胸部 從無罪變有罪

美中貿易談判卡關　核心協議有待川習「王見王」定奪

定罪讓他「不能當牙醫」！法官判性侵犯「無罪」　理由讓民眾拳頭硬了

集團2連鎖酒店計畫喊停！　川普兒：惡劣政治環境所害

球迷快來應徵！林書豪降臨北國　暴龍隊急求中文社群小編

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

最強總統普丁再展「柔道黑帶」實力！　輕鬆摔翻奧運冠軍

「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開！遇襲男：右腳踩脖窒息牠

偷採燕窩當場被逮！　2華裔男遭私刑罰蹲地「捧泥狀燕屎狂吞」

里程碑判決！ 加國教師偷拍女生胸部 從無罪變有罪

美中貿易談判卡關　核心協議有待川習「王見王」定奪

定罪讓他「不能當牙醫」！法官判性侵犯「無罪」　理由讓民眾拳頭硬了

集團2連鎖酒店計畫喊停！　川普兒：惡劣政治環境所害

球迷快來應徵！林書豪降臨北國　暴龍隊急求中文社群小編

PM2.5濃度太高「學校停課1天」　南韓《治霾特別法》今上路

恐怖「幽靈斷腳」！加拿大海岸又發現穿NIKE鞋斷腳　12年來第15起

Dappei／學油畫、吃甜點　「天母一日遊」提案，約好閨蜜一起出發

高雄馬／近2萬人參與國內好手拼獎金　鄭瑞竹盼把第1留高雄

商業周刊／創業一輩子　La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓，等死嗎？

愛媛馬與台灣結緣　日松山市招待台灣好手備戰東奧

2019台北燈節大型花燈搶先看！迪士尼六米高「米奇禮盒」

夏洛特明星賽不「skr」　名人賽不見吳亦凡

小鳥飛進來停在刮刮樂看板上　彰化這家彩券行當天即開出百萬大獎

急著救火！　宜蘭市消防水箱車轉彎時卡溝

桃園逆子弒母斷頭案　檢：「泯滅人性」請法官處以死刑

難忘韋德06年總決賽神勇表現　魔術強森：當時的你就是喬丹

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

國際熱門新聞

印度男私刑老鼠　綁瓶狠揍10下

川普將宣布「邊境進入緊急狀態」

疑買到生病動物求退費　她竟暴走..

即／亞馬遜震撼彈！放棄紐約第二..

3.4萬英呎高空遇亂流！機身「..

火星驚見黑房子！外星人秘密基地..

巴西媽剖腹產「氣泡男孩」全程錄..

「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸　居..

北韓全國廚藝大賽　3天40道菜..

南韓議長揮毫　贈裴洛西：萬折必..

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

一天要10次！　地方媽媽「性玩..

網紅任性 把椅子從45樓往下..

-27℃雪地中打蛋　網讚：藝術..

更多熱門

相關新聞

詹皇未來將收購NBA球隊

詹姆斯身為聯盟第一人，自身的商業帝國版圖也越來越大，儘管目前狀態仍處巔峰，但詹姆斯確實也到了34歲的老將年齡，現在也時常被問及退役生活，其中是否會像喬丹一樣收購球隊也成為大家關注焦點，近期「詹皇」就表示肯定會成為球隊老闆，對此魔術強森非常支持，但前提要先幫湖人奪冠。

卡特：灌籃大賽那晚讓我成為球星

衛少連11場大三元　竄升隊史得分王

佛茲認為去魔術像重獲新生

NBA新秀對抗賽　西蒙斯攜手唐西奇

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

陳意涵產後5天曝公車站自拍

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面