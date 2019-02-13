幫「幽靈候選人」造勢3小時賺1千元　200選民喊凍蒜：他人真的超好

▲烏克蘭近日出現荒謬集會，為了1千多元，200名選民上街相挺「幽靈候選人」。



實習記者陳妙津／綜合報導

烏克蘭近日出現一場荒謬造勢，網友Oleksiy Utkin想測試到底有多少人願意為前當政客走路工，因此透過社交媒體招募「選民」輕鬆賺錢，參與者都可以獲得32歐元（約1113元台幣），沒想到竟一舉吸引來了超過200人在基輔大街上高呼口號。

據BBC報導，Oleksiy Utkin透過網路招募走路工，為根本不存在的總統候選人Serhiy Filatov造勢。「選民們」只要在大冷天參加集會3小時，就可以賺到大約一千多元台幣，如果再帶一個朋友參加還可以賺更多。

消息一出，超過200人聚集在基輔知名的Andriyivskyy Uzviz大街上，為Serhiy Filatov高呼凍蒜口號，卻不知道自己的影像正被Oleksiy Utkin完整直播到網路上，也不知道自己其實根本不會領到錢。

▲發起活動的Oleksiy Utkin。（圖／翻攝自1 1）



當地的1+1電視台訪問了這些「選民」，結果發現完全沒人關心Serhiy Filatov並沒有登記參選。一名選民受訪表示，「只要有錢，我就支持他」。還有一名選民積極「推銷」幽靈候選人，「他是好人啦！」

▼▲烏克蘭近日出現荒謬集會，為了一千多元，200名選民上街相挺「幽靈候選人」。（圖／翻攝自1 1）

發起活動的Oleksiy Utkin表示，當初只預測應該會有20人左右參加，但沒想到超過200人會為了錢，而走上基輔街頭山呼當選口號，連黑海溪北岸的貿易都市敖德薩也有「支持者」聚集，這令他相當震驚。

當天色越來越黑，「選民」們發現根本沒人發錢後躁動不已，Oleksiy Utkin見狀則宣布，候選人已經因為摔倒過世以結束這場集會。惡作劇被PO上網後，網友也認為別具意義，「揭露了選舉的荒謬。」