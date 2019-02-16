絕世好水引覬覦！賊偷3萬公升釀酒用冰山水　警：價值逾20萬元

▲冰山水。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

冰山水都可以偷！加拿大警方日前宣布，位於加拿大東邊的紐芬蘭島，驚傳3萬公升冰山水遭竊事件，原本這些水是要用來釀造威士忌，價值超過9000加元（約21萬台幣）。此為加拿大首次發生大量冰山水被偷的事件，警方目前全力追緝竊賊中。

據BBC報導，加拿大紐芬蘭島（Newfoundland）的沿海城市「聯合港」（Port Union）儲存冰山水的設施，在上星期遭竊，這些冰山水的用途是釀造威士忌。加拿大皇家騎警（RCMP）表示，冰山水的價值高達9000加元至12000加元（約21萬到28萬台幣）；警員倫威克（Andy Renwick）透露，「據調查提供的線索，我們正尋找油罐車或牽引式掛車。」

▲原本要用來釀造威士忌。（示意圖／達志影像／美聯社）

不過有冰山公司的員工表示，冰山水在轉移的過程可能早就被汙染，因此那些水並沒有剩太多價值，「真搞不懂他們還能拿那些水做什麼？」

事實上過去人們就會收集冰山水，只是過程會比現在艱辛很多，許多人認為冰山水是地球上最乾淨的水之一，在收集的過程中勞動成本高昂，也是造成冰山水價格居高不下的其中一個原因。

冰山水因其純度而受到重視，用於釀造高價烈酒與製作化妝品，甚至作為豪華瓶裝水出售，成箱的瓶裝冰山水甚至售價高達數百美元。春末融雪之祭時，冰山水經過加拿大紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador），瓶裝冰山水在世界各地販賣，熱銷地包括中國、南韓、沙烏地阿拉伯。

▼冰山水。（示意圖／達志影像／美聯社）