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恐怖「幽靈斷腳」！加拿大海岸又發現穿NIKE鞋斷腳　12年來第15起

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▲▼加拿大卑詩省已發現15隻人類斷腳飄在海岸上。（圖／取自卑詩省政府官網）

▲加拿大卑詩省已發現15隻人類斷腳飄在海岸上。（圖取自卑詩省政府官網

國際中心／綜合報導

加拿大卑詩省沿岸（British Columbia）自2007年以來，已陸續發現多隻人類「斷腳」漂浮在海岸。當局11日又公布一起最新斷腳事件，也是「幽靈腳事件」的第15起。最新的幽靈腳被發現時還穿著NIKE的球鞋，經調查後推測，應是年齡小於50歲男子的斷腳，不過目前尚未找到符合的DNA配對。

綜合外媒報導，這起最新「幽靈腳事件」是去年9月在溫哥華發現的，近日政府才公布出來。這隻斷腳被發現時還穿著NIKE淺灰色「Nike Free RN」款式，襪子則為藍色的，大小為美國尺碼9.5，而這雙鞋約在2017年2月1日至4月17日間製造，因此被發現時鞋子看起來還很新。

▲▼加拿大卑詩省已發現15隻人類斷腳飄在海岸上。（圖／取自卑詩省政府官網）

▲依骨骼結構推測為50歲以下男性。（圖／取自卑詩省政府官網

當地法醫中心指出，依據這隻斷腳的骨骼結構判斷，主人年齡大約是50歲以下，且性別為男性，但檢驗DNA後還未找到符合的匹配對象。這是自2007年8月以來，加拿大卑詩省海岸上發現的第15隻人腳。

據卑詩省當局表示，在這15起「幽靈腳」事件中，有10人能與失踪人口配對，但其中5隻腳仍然身份不明。 報導指出，幽靈腳事件已引發全世界的猜測，有些人認為是2004年海嘯等自然災害造成，而另一部分的人則認為與連環殺手或犯罪組織有關。

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關鍵字：幽靈斷腳,斷腳,卑詩省,加拿大,北美要聞

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