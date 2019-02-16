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四川砸45億…重現鐵達尼號！　預計明年開放「住一晚1.3萬」

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▲四川,新鐵達尼號。（圖／翻攝自中新網）

▲復刻版的「新鐵達尼號」興建照片近日曝光。（圖／翻攝自中新網，下同）

大陸中心／綜合報導

四川遂寧大英縣的郪江旁，明年將會有一艘大陸版的「新鐵達尼號」完工，該豪華郵輪號稱「永不沉沒」，建成後將開放遊客入住，每晚價錢從人民幣3000元（約13680元新台幣，下同）到10萬元（約45000元新台幣）不等。「新鐵達尼號」興建照片近日曝光，項目投資集團董事長表示，目前船體建造已經完成三分之二，預計明年全部完工後對外開放。

▲四川,新鐵達尼號。（圖／翻攝自中新網）

綜合陸媒報導，四川復建的「新鐵達尼號」輪廓初現的影片近日曝光，引發不少網友關注。「新鐵達尼號」建在四川省遂寧市，總投資約10億元人民幣，是以歷史上的「鐵達尼號」為原型按照1：1進行打造。

項目投資方七星能源投資集團董事長蘇紹俊透露，目前船體建造已經完成三分之二，大概4、5個月後會完成船體建造，接下來還要進行內部裝飾，預計明年全部完工後對外開放，完工後會確定對外開放時間。

▲四川,新鐵達尼號。（圖／翻攝自中新網）

據悉，船體建成後將開放遊客入住，每晚價錢從3000元到10萬元不等，郵輪內部有宴會廳、劇場、豪華艙、觀景台及遊泳池等。對於高價住宿費引起討論，蘇紹俊表示，「新鐵達尼號」內包括了參觀和體驗兩部分，參觀的門票價格200元只是初步考慮，而3000元的入住價格包括住宿、飲食和遊玩等多個項目。

▲四川,新鐵達尼號。（圖／翻攝自中新網）

他解釋稱，「歷史上的鐵達尼號具備的功能，我們在建的新的都有，但是價格還沒有確定，定價也要進行報備，而且要根據最終提供的服務才會確定價格。」蘇紹俊也透露，之所以要巨額投資還原建設鐵達尼號，是為了傳遞一種愛的想法，因為「愛的文化是沒有國界的，建這個是想傳播大愛、責任和擔當」。

儘管網路上出現不少質疑聲浪，但蘇紹俊對這一項目非常樂觀。他表示，「新鐵達尼號」不能航海出行，所以建在內陸和沿海沒有很大差別；此外，項目投資額高昂也需要有一定的遊客量，四川省是旅遊大省，遊客量很多，我們還是有信心的。

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關鍵字：四川,鐵達尼號,複製,10億,遂寧市,冰山,郵輪

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