失言爭議「六都好感墊底」　柯文哲：政府可以犯錯但要會反省

記者蔣婕妤／台北報導

九合一選戰後，六都市長上任至今已超過一個月，最新六都好感度民調調查，人氣超高的台北市長柯文哲墊底，話題不段的高雄市長韓國瑜也只有第五名。對此，柯文哲31日受訪時表示，這必須要看直跟量，是複雜的問題，至於是否是因為自己的失言爭議，他回應，政府可以做錯是但一定要有反省的能力。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》網路好感度，近一個月以來，六都首長中柯文哲正面聲量16.07%、負面聲量39.95%，在六都中墊底；話題沒斷過的的韓國瑜，正面網路聲量22.55%排在第五名；桃園市長鄭文燦22.87%名列第四名。好評前三名分別是新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕。

柯文哲31日受訪時被問及六都好感度墊底，他回應，「這個講起來很複雜，這是兩個質跟量的問題，網路聲量、正面負面。」至於是否是因為一日行情、強盜說等失言關鍵導致，柯文哲說，「我自己經驗，單一事件不會影響選舉，常常是要累積的，所以每個政治人物都要注意，我在市政會議說政府可不可以犯錯？可以，但是不可以錯得太徹底，完全不犯錯等於不做事不可能，每天要反省、每天做完事享有沒什麼可以改善的。」

▲柯文哲出席「2019臺灣年味在臺北」榮濱商店街走街。（圖／記者季相儒攝）