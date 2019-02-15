華聞快遞／央行在香港發行200億人民幣央票　全場投標總量超1200億

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

《北京》央行在香港發行200億元人民幣央票

中國人民銀行13日在香港成功發行了兩期人民幣央行票據，其中3個月期和1年期央行票據各100億元（人民幣，下同），中標利率分別為2.45 %和2.80%，受到市場熱捧，全場投標總量超過1200億元，兩期央行票據認購倍數均超過6倍。（新華網）

《江西》江西：參加就業技能培訓這五類人員可領補貼

江西省就業局14日表示，相關單位制定了《江西省就業補助資金職業培訓補貼管理辦法》。根據辦法，城鄉貧困勞動力、符合條件的高校畢業生（含技師學院高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生）、城鄉未繼續升學的應屆初高中畢業生、農村轉移就業勞動者、城鎮登記失業人員參加就業技能培訓，且培訓後取得職業資格證書（或職業技能等級證書、專項職業能力證書、培訓合格證書）的，給予個人或培訓主體職業培訓補貼。（新華網）

《北京》去年末北京銀行業不良貸款率創11年來同期最低

北京銀保監局黨委委員蔣平14日在北京透露，2018年全年北京銀行業共有效處置不良貸款222.28億元人民幣，年末不良貸款率0.34%，為2008年以來同期最低值，在全國亦處於較低水平。（中新社）

《海南》海南：今年實際利用外資增長120%

2019年全省商務工作會議表示，今年海南省將採取系列舉措推進招商引資工作，堅持「一手抓項目引進、一手抓服務提升」，千方百計推動外資上新台階，努力實現實際使用外資15億美元、增長120%的目標。（新華網）

▼海南省。（圖／CFP）

《天津》天津開展整治行動 打擊農村「山寨」食品

天津市商務局表示，日前，市農業農村委、市商務局等六部門聯合開展了為期3個月的農村假冒偽劣食品專項整治行動，淨化農村食品市場。（新華網）

《安徽》安徽省再給小微企業減稅降費

安徽省財政廳指出，該廳近日聯合省稅務局下發《關於我省小規模納稅人減按50%徵收地方稅及附加的通知》。全省有關小微企業再迎減稅降費利好。（中新社）

《江蘇》減稅降費再升級 江蘇九成小微企業將受益減負180億元

按江蘇省發布的貫徹實施小微企業普惠性稅收減免政策，預計有超過90%的小微企業能享受政策紅利，其中99%為民營企業。落實新政實施的四項減稅政策，將為全省小微企業減負180億元以上。（新華網）

《北京》北京節能補貼新政成效顯著 京東家電新春旺銷

北京市商務局13日在官方網站公佈了新一輪節能減排促消費政策實施後的初步成效，春節假日7天共銷售節能減排商品7186台，同比增長6.5%，實現銷售額2440萬元人民幣，同比增長7.3%。再次拿下首單補貼的京東家電為本次政府促消費政策做了最好的註解。（中新社）

▼京東家電。（圖／CFP）