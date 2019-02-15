尾號0001！中國電信發首張5G SIM卡「主人竟是他」

▲中國電信下發首張5G SIM卡。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

2019年是5G技術發展的重要年。據《每日經濟新聞》15日報導，中國電信日前送給SOHO中國董事長潘石屹首張5G的SIM卡。這張電話卡仍然使用傳統的133號段，尾號為0001。此外，據雙方在1月29日簽訂的5G戰略合作協議指出，中國電信將向SOHO中國北京大樓入駐用戶提供5G網路覆蓋。

不過，一位營運商人士分析，「這只是營運商象徵性、形式性的向合作夥伴發放5G SIM卡，現階段還不能使用，並非真正意義上營運商開始5G放號；而工信部尚未發放5G牌照，按照規劃，下半年才能開始在部分城市實現5G通訊的預商用。另外，要根據產業鏈整體狀況，營運商才會適時進行5G放號，亦或者以往手機用戶的換代升級」。

據了解，中國電信北京公司已經入場了SOHO中國旗下現有6個大樓的5G施工建設，其中麗澤SOHO將成為第一批實現5G網路覆蓋的商業大樓。

關於5G網路的使用，中國移動先前表示，如果用戶想要使用5G網路則需要更換支持5G網路的設備，但是目前的4G SIM卡並不需要更換。也就是說，4G SIM卡可以在5G手機上使用5G網路。不過，營運商方面也會提供5G網路的SIM卡。

▲SOHO中國董事長潘石屹。（圖／CFP）

在智慧手機方面，vivo、OPPO、華為、小米等廠商均已宣布旗下5G手機方面的消息，2019年首批5G手機將會上市，且三大營運商也會在2019年開啟5G網路的預商用。此外，根據市場調研機構Gartner表示，5G手機的首個爆發期將會在2020年，預計到時5G手機的銷量將會達到6500萬左右。