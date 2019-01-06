600Mbps網速＋視訊延時僅「1毫秒」　陸首個「5G地鐵站」成都開通

▲ 成都地鐵。（圖／翻攝自成都地鐵官網）

大陸中心／綜合報導

成都地鐵10號線太平園站自1月5日起，成為大陸全國首個5G地鐵站，由移動5G網路轉化而來的高速wifi信號已經覆蓋整個站廳。早在2018年年底，成都太古裡就推出了首個5G頂級示範街區，不僅可以體驗下載峰值超過600Mbps的流暢網速，而且可以通過「延時僅1毫秒」視訊體驗專家遠程指導修車。

綜合陸媒報導，在地鐵10號線太平園站內，由移動5G網路轉化而來的高速wifi信號已經覆蓋整個站廳，這大陸全國第一個覆蓋5G信號的地鐵站，將成為移動對5G室內分佈系統進行測試的重要場所，這也標誌著5G網路距離大眾已經越來越近，而成都的5G網路覆蓋也越來越廣、越來越深入。

▼ 太平園站站內圖。（圖／翻攝自成都地鐵官網）

跟中國移動四川有限公司、中移（成都）產業研究院、成都遠洋太古里於聯合宣佈，在成都遠洋太古里推出全國首個5G頂級示範街區，是科技與時尚融合的跨界體驗帶入市民日常生活場景的又一全新嘗試。

在當天的5G體驗現場，除了讓民眾體驗5G網速外，還通過數公里外熊貓基地所安裝的360VR鏡頭，透過5G信號，將熊貓的一舉一動投射到液晶屏上供民眾觀賞。此外，民眾能戴上MR（混合實境）頭盔體驗虛擬樂趣。

▲5G示範街區。（圖／成都商報）

當天還設有AR遠程維修展示區，幾名頭戴VR（虛擬實境）眼鏡的工程師把汽車發動機的故障以視訊形式即時遠端傳輸，遠端專家再通過高清語音和視訊指導他們維修，彷彿專家本人就在身邊。

現場技術人員表示，上述演示都是依託5G超低延時僅1毫秒，以及超高上下行頻寬的優勢，無論是混合現實技術和VR遠端溝通，都要實現全息影像無縫連接，在4G狀況下是無法實現的。

▲天府新區。（圖／成都新區）



四川移動相關負責人表示，成都作為全國首批承建5G規模組網、建設及應用示範工程項目的城市之一，在5G技術應用方面一直走在全國前列，隨著首個5G示範街區在太古里宣告落成，標誌著成都在全國的5G商業化應用上走到了前列。

負責人稱，「5G絕不是網速快了那麼簡單，它的各項升級所帶來的變化，對我們的社交方式、通訊方式、生活娛樂產生深刻的影響，足以改變甚至催生多個相關的產業鏈。」

目前成都有多個區域開通5G網路，包括成都遠洋太古里、天府大道軟體園、四川移動高升橋營業廳、天府新區興隆湖、大熊貓繁育研究基地，雙流國際機場、成都新機場、成都地鐵、寬窄巷子、錦裡、春熙路等交通樞紐和地標區。