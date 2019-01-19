「粉紅豬」母公司股票漲6.56%　《啥是佩奇》導演：2天就拍完...

▲（影／Youtube／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

宣傳片《啥是佩奇》近日在大陸爆紅，帶動概念股紅滾滾，其中，eOne公司（商標及著作權權利人）漲跌幅超過6.56%，而小豬佩奇（粉紅豬小妹）IP去年的零售收入高達13億美元。實際上，《啥是佩奇》只用了2天就完成拍攝，主演只是一「路人」老大爺，該片甚至差點被阿里影業（出品方）給「踢掉」。

《啥是佩奇》是春節檔電影《小豬佩奇過大年》的預熱宣傳片，5分多鐘的短片講述了農村老人為孫子準備禮物的故事，引起網路熱議，它也是由《小豬佩奇過大年》電影的導演張大鵬完成。

▼ 片中老大爺DIY給孫子的粉紅豬。（圖／影片截圖）

根據《澎湃新聞》報導，張大鵬表示，《啥是佩奇》是於去年2月在河北懷來縣拍攝的，過程只用了2天；主演的老大爺是當地人，之前的確不知道佩奇，也沒有演過戲，穿著自己的服裝表演，非常原生態，「我只需要他知道這個鏡頭當下需要他做什麼就可以了，業餘演員你就鼓勵他就完了，不要給他太大的壓力，不要周圍有很多的人圍著他，放鬆就好了。」

老大爺李王寶在接受《中新社》訪問時表示，自己一開始也不知道什麼是佩奇，且兒子曾在北京打工，每年過年也是盼望兒子能夠早日回來，可能因為有這個經歷，在表演的時候就更加真實，「其實在表演的時候，導演要求我們更多的是臨場發揮 。」

▼ 片中等待兒子一家回來過年的老大爺。（圖／影片截圖）

據《澎湃新聞》報導，阿里影業高級副總裁、淘票票總裁李捷透露，他曾差點「斃掉」該片提案，「這麼個動畫片（卡通）搞這麼大宣傳片預算，而且看起來和電影關聯度也不高啊？所以我差點一腳把我們宣傳負責人楊海踢出去。」不過，在宣發團隊的軟磨硬泡下，李捷最終決定「還是可以做」。

李捷表示，「也因此有了宣發團隊5分鐘找到錢，導演大冷天跑村裡拍豬圈，大家挖空心思給預告片還做了三個預告，再後來就是大家看到的《啥是佩奇》。」對於最後短片獲得的熱烈反響，導演張大鵬說，「我自己其實也有點懵（沒反應過來），沒有想到效果這麼好。」

對於《啥是佩奇》能獲得廣泛共鳴的原因，《小豬佩奇過大年》製片人魯岩認為，親情能夠打穿各個地域和年齡層，這也是宣傳片能夠被廣泛傳播的原因，「影片中的長輩雖然信息閉塞，沒有辦法和孩子在喜愛的東西上達成共識，但是他們非常努力想要和孩子融為一體的心願，我們想用這種方式提醒一下大人，多關注你的孩子和老人，這是電影核心，內容傳播的點。」

▼ 導演張大鵬。（圖／中新社）

自《啥是佩奇》在大陸走紅後，小豬佩奇的概念股也跟著高漲。eOne公司漲幅超過6.56%，阿里影業上漲1.59%，幸福藍海漲2.41%，奧飛娛樂漲5.11%，邦寶益智漲6.26%。

來自英國的eOne（Entertainment One）是小豬佩奇商標及著作權權利人，與阿里影業一起是《小豬佩奇過大年》的出品方，而阿里影業旗下的淘票票為電影主控發行方。幸福藍海旗下江蘇幸福藍海院線有限公司是聯合出品方。奧飛娛樂則在2018年3月與eOne達成IP合作。

▼ 小豬佩奇的表情包擁有超高人氣。（圖／翻攝自網路）

小豬佩奇有多吸金？

據報導，eOne公司2018年營業收入達到13.5億美金，而小豬佩奇IP的零售收入高達13億美元，貢獻營收達1.1億美金，是eOne最重要的一棵搖錢樹。

報導指出，eOne公司在2019財年半年度報告寫到，「亞洲將是下半年小豬佩奇的核心增長地區，中國市場對小豬佩奇品牌需求非常清晰，增長將來自於與奧飛娛樂的授權商業合作以及與Penguin達成的發行合作；考慮到小豬佩奇15週年紀念，以及中國新年為豬年，家庭和品牌業務已經進行了一系列企划，並將與阿里巴巴在中國春節期間推出電影作品。」

小豬佩奇自2015年引入中國大陸後一路走紅，愛奇藝數據研究院院長葛承志在去年10月透露，小豬佩奇是愛奇藝播放量最高的作品。此外，熱門網路用語「精致的豬豬女孩」、「小豬佩奇社會人」等都是由粉紅豬表情包衍生而來。

▼ 小豬佩奇表情包。（圖／翻攝自網路）