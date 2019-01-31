構成資安威脅！捷克財政部突改規定　「6億標案」禁華為參與

▲華為疑被捷克政府封殺。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

先前歐美各國紛紛以資訊安全為由，抵制中國電訊龍頭華為進入，捷克財政部也突然宣布，禁止「被資安部門列為警告的電訊商」參與一項政府網站標案，雖未直指華為，但外媒普遍分析，這個公告就是為了阻擋華為技術進入。華為發言人則要求捷克財政部盡速修改這個決定。



捷克財政部金融總局公開招標，將要建置新的稅務入口網站，金額高達5億克朗（約新台幣6億8200萬元），但近日突然修改招標規則，禁止被當地國家網路安全部（NUKIB）列為警告的電訊商」參與，也成為捷克第一起案例。財政部發言人表示，NUKIB的警告對對財政部有法律效力，必須執行。

據報導指出，NUKIB曾經在去年12月警告網路網路營運商和其他重要機構，不要使用華為和中興通訊（ZTE）製造軟硬體，因為這兩家企業已經構成「資安威脅」。雖然NUKIB的警告不等於全面性禁令，但這表示，捷克160家重要基礎建設的公營和私營公司，都必須重新分析相關風險。

先前業界普遍認為華為可以取得捷克財政部的這項網站標案，但現今規定修改，可能會有變數。華為發言人則否認其製造的設備會威脅到網絡安全，要求捷克財政部按相關法律規定收回修改招標案的決定，否則會考慮「所有選項」，還批評捷克財政部的決定根本是歧視，而NUKIB針對華為的警告毫無根據又誤導。

先前美國、英國、澳大利亞多國都宣佈禁止華為參與當地的5G網絡建設，德國正在考慮使否跟進，捷克除了財政部修改標案內容外，還沒有宣佈類似的禁令。