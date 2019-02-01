華為被針對是「冷戰的感覺」　德媒：面對中國應放下天真態度

▲華為普遍被認為擁有良好的5G技術。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國司法部28日正式以23項刑事罪名起訴華為及孟晚舟，並提出引渡要求，此舉普遍被認為是美中在「華為戰場」的激化。德國《商報》（德文，Handelsblatt）日前在一篇名為《數位時代的冷戰》的文章中評論道，「目前中美之間圍繞華為所發生的矛盾與對抗，就是為了爭奪『科技領域』的至高點。」

▲孟晚舟身穿黑衣戴帽子現身法庭。（圖／達志影像／美聯社）

評論指出，「所有還沒經歷過冷戰的人請注意，這就是冷戰的感覺。現在美中之間發生的矛盾與圍繞中國電訊設備公司華為的激化，就是地緣政治的對抗，所爭奪的是科技領域的制高點。這一次，2個超級大國的競爭方向並非核武，而是『影響未來的尖端科技』。」

文中表示，華為是全球營業額超過1000億美元（約新台幣3兆元）的科技巨頭，作為領先的網路設備公司，甚至可算是數位經濟時代的「工程師」，所以會在轉眼間成為砲火轟炸的對象絕非偶然，「中國正在為最先進的『5G行動網路』建構交換器和路由器，使之處於未來的十字路口，5G對於數位革命同樣重要，因為電力是工業時代的東西。針對華為現在的情況，這不僅僅只是商業，還關乎經濟和政治權利。」

▲華為在全球手機市場競爭力越趨強勁。（圖／記者邱顯燁攝）

華為作為一個全球性的企業，歐洲總部就設在德國。評論寫道，僅僅因為華為也影響著歐洲人的經濟和安全利益，「歐洲將無法擺脫這場權力鬥爭」，華盛頓已經對盟友施加巨大壓力，華為現在在英國、波瀾、澳洲、紐西蘭、日本、加拿大以及德國都受到懷疑，或者已被排除在建立5G網路的選項之外。

文末表示，「華為絕不像中國的說法那樣無辜，這不僅僅是司法機構的指控所暗示的。」但評論還是強調，「政治和商業必須放棄對中國的天真，因為中國不是敵人，而是一個擁有巨大市場的合作夥伴，在這場經濟與政治的體系競爭中，這個雄心勃勃的超級大國會隨著時間成為主要競爭對手。」