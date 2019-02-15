影／韓流威力《媽祖》張如君也難擋　全球城市小姐總決賽選定高雄

記者吳奕靖／高雄報導

曾經主演台灣連續劇《媽祖》跟《觀世音》走紅的藝人張如君，退出演藝圈之後就開始籌辦《全球城市形象大使暨全球小姐》選拔，今年不但要把全球城市小姐的台灣區的總決賽選在高雄舉辦以外，還跟正修科技大學來合作訓練，睽違九年又回到高雄舉辦總決賽，張如君坦言說是，因為韓國瑜。

▲藝人張如君（左二）帶三位漂亮嬌點重返高雄，宣布今年「全球城市小姐」總決賽將在高雄舉辦 。（圖／記者吳奕靖攝）

張如君表示全球城市小姐在1989年就是港都小姐，但是在2005年的時候將中華港都小姐更名為全球城市小姐，今年能夠選擇在高雄舉辦就是「回娘家」觀念，張如君難掩興奮之情，因為她自己就是高雄人，所以她也希望把這幾年對於「真善美」以及美學的概念帶回來高雄。

▲藝人張如君帶三位漂亮嬌點重返高雄，宣布今年「全球城市小姐」總決賽將在高雄舉辦 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於為何會選擇高雄當成台灣區總決賽舉辨點，張如君強調因為現在高雄講求旅遊產業鍊，所以希望來自世界各地的學生能夠聚集在高雄一同參加這個活動，而張如君也不諱言這次選在高雄舉辦，也是受到韓國瑜市長的影響，「當然哇！我們不能缺席這個風潮哇，我們盡所有，尤其我也是高雄人，現在全世界都在看高雄」。

今年全球城市小姐還會跟正修科技大學一起合作，半決賽會選在正修科技大學來舉辦，半決賽將會淘汰將近三分之二的選手，正修科技大學校長龔瑞璋也表示學校裡頭有部分科系，像是妝彩系、時尚設計以及應用外語等系所都能透過這個活動來幫助學生成長學習。