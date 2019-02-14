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華聞快遞／連江－福建啟動「通水工程」　最快2019下半年「共飲一江水」

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▲▼福建連江海域。（圖／CFP）

▲福建連江海域。（圖／CFP）

《福建》連江－福建啟動「通水工程」　最快2019下半年「共飲一江水」

繼2018年8月實現向金門供水後，兩岸「通水」再獲新進展。福建省福州市連江縣官方14日透露，為早日實現「榕馬共飲一江水」，目前福州市連江縣已啟動官嶺至黃岐鎮區供水工程。（中新社）

《北京》中國民航國際航線　月運輸旅客首次突破600萬人

中國民用航空局13日發布2019年1月民航安全生產運行情況。據了解，民航全行業1月完成旅客運輸量5341.3萬人，其中，國際航線月度旅客運輸量首次突破600萬人。（中新社）

《黑龍江》「亞布力地中海俱樂部」　諾羅病毒感染得到有效控制

哈爾濱市疾病防禦控制中心13日表示，經過深入展開現場流行病學調查並及時採取有效措施，（亞布力地中海俱樂部）諾羅病毒感染得到有效控制，截至2月13日，無新發病例報告。目前，哈爾濱市疾病預防控制中心正抓緊工作，進行消毒處理。此外，「亞布力地中海俱樂部」15日將恢復正常營業。（澎湃新聞）

《北京》中美在北京展開第三輪經貿談判

美中貿易戰期限（3月1日）將至，兩國代表今明（14、15）兩日在北京繼續針對經貿議題進行談判。中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）共同主持此次磋商開幕式。（新華社）

▲▼中美貿易談判。（圖／路透）

▲中美貿易談判14日在北京舉行。（圖／路透）

《河南》河南2019新春招聘　拋出7萬多個就業崗位

河南省2019年春季大型公益招聘會13日在河南人才市場啟幕，共計拋出7萬多個就業崗位。在招聘會首日，以機械製造為代表的傳統實體經濟崗位需求佔比近70%，不少製造業相關的企業表示急需技術人員。（中新社）

《四川》成都打造國際化營商環境　2019年底涉企事項95%網路上可辦

成都日前提出「打造國際化營商環境先進城市」，到2019年底將所有涉企事項網上可辦率提高到95%以上，辦理時限壓縮30%以上；堅持消除各類不合理限制和壁壘，推動普遍落實「非禁即入」。（新華社）

《北京》受降雪影響　北京20條市郊公車線路採取臨時調度措施

北京公交集團官方微博表示，14日受降雪天氣影響，截止到9時，北京公交集團共有20條市郊線路採取臨時調度措施。其中，採取停駛措施14條，採取繞行甩站措施3條，採取區間措施3條。（中新社）

《香港》200億元人民幣央行票據在香港發行　中標利率達2.45%、2.8%

中國人民銀行13日在香港成功發行兩期人民幣央行票據，其中3個月期和1年期央行票據各100億元，中標利率分別為2.45%和2.80%。（經濟日報）

▼中國人民銀行。（圖／維基百科）

▲▼中國人民銀行。（圖／維基百科）

ET快訊
快訊／苗栗工人摔落工地　脖子遭一公尺鋼筋刺穿送醫急救
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「穿很舊服裝老人瞪我」！爸媽常瘀青　三合院故事靈異又溫馨
酒駕撞死獨子！女兒代父跪求原諒　男大生父哭喊：殺人魔王才該來

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