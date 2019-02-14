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日本大阪旅行業者及媒體　東北角及宜蘭踩線

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▲▼日本關西地區旅行業者及媒體前來臺灣東北部海岸踩線，從宜蘭海岸沿台2線一路往北，進行深度的小鎮漫遊體驗。。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處提供，下同）

▲▼日本關西地區旅行業者及媒體前來臺灣東北部海岸踩線，從宜蘭海岸沿台2線一路往北，進行深度的小鎮漫遊體驗。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部觀光局為加強「2019小鎮漫遊年」的國際宣傳，14至16日邀請日本關西地區旅行業者及媒體前來臺灣東北部海岸踩線，從宜蘭海岸沿台2線一路往北，進行深度的小鎮漫遊體驗。

▲▼日本關西地區旅行業者及媒體前來臺灣東北部海岸踩線，從宜蘭海岸沿台2線一路往北，進行深度的小鎮漫遊體驗。。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處提供，下同）

東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處處長陳美秀表示，日本關西地區旅行業者及媒體今14日中午扺台後，隨即前往宜蘭國立傳統藝術中心參訪，漫步閩南傳統街屋，參觀各具特色的伴手禮商店並進行DIY體驗，對於台灣在傳統藝術調查、保存、傳習及推廣方面的努力，留下深刻印象。

▲▼日本關西地區旅行業者及媒體前來臺灣東北部海岸踩線，從宜蘭海岸沿台2線一路往北，進行深度的小鎮漫遊體驗。。（圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處提供，下同）

離開傳藝中心之後，接著前往僅距10分鐘車程的「壯圍沙丘旅遊服務園區」參訪，該園區因為建築及內部展設已接近美術館佈置的水準，不同於傳統遊客中心的觀光休閒取向，2018年開幕以來即受到各界高度的討論，團員們在沙丘館內瀏覽欣賞蔡明亮導演的「行者」系列作品，出館後望著黃昏中迷濛的加留沙埔和林投樹，彷彿轉身就走入了電影。

踩線團14日晚，將住宿於福隆地區，體驗透明而具有鹹味的「碳酸氫鹽泉」，15日將繼續前往九份及和平島公園等地踩線。

東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處處長陳美秀說，東北角連續3年（2016至2018）獲國際旅遊組織評為「全球百大綠色旅遊地」，實為大家長期以來共同努力所獲的國際肯定，未來也會持續以深入社區及支持在地族群為宗旨，提供具在地特色的旅遊建議行程，希望能帶動旅行台灣新風潮，開發不同的觀光客源、把人帶進來。

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關鍵字：日本,大阪旅行業,踩線

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