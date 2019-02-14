大陸1月外貿進出口12.46兆元..同比增長8.7%　對美進口降38.6%

▲大陸1月份進出口總值約新台幣12.46兆元。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

大陸海關總署14日指出，2019年1月份，全中國貨物貿易進出口總值2.73兆元（人民幣，下同，約新台幣12.46兆元），比2018年同期增長8.7%，其中，出口1.5兆元，增長13.9%；進口1.23兆元，增長2.9%；貿易順差2711.6億元，擴大1.2倍。此外，公布數據顯示，中美貿易總值下降10.1%，自美進口更是下降38.6%。

大陸海關總署表示，對歐盟、東盟和日本等主要市場進出口增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體，1月份，中歐貿易總值4448.4億元，增長17.6%，占中國外貿總值的16.3%，其中，對歐盟出口2665億元，增長20.5%；自歐盟進口1783.4億元，增長13.5%；對歐貿易順差881.6億元，擴大37.7%。

值得關注的是，中美貿易總值為3158.2億元，下降10.1%，占中國外貿總值的11.6%，其中，對美國出口2521.1億元，增長1.9%；自美國進口637.1億元，下降38.6%；對美貿易順差1884億元，擴大31.2%。

▼大陸海關總署公布1月份進出口貿易統計。（圖／大陸海關總署）



另外，中日貿易總值為1853.4億元，增長6.5%，占中國對外貿總值的6.8%，其中，對日本出口906.4億元，增長10.3%；自日本進口947億元，增長3%；對日貿易逆差40.6億元，收窄58.4%。

大陸海關總署指出，中國原油、天然氣等商品進口量增加，鐵礦砂、大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。

此外，大陸商務部綜合司司長儲士家也於12日指出，中國外貿穩定發展仍然具有許多有利因素，一方面世界經濟下行壓力雖然加大，但仍將延續緩慢復甦態勢；另一方面中國主動擴大開放，穩外貿政策效應顯現、產業升級加快、企業活力增強等，都為中國的外貿發展提供了強而有力的支撐。