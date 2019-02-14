影／邪神媽祖2.0！台北燈節再現「8公尺默娘」　作者捏冷汗：還要再一次嗎...

記者張嘉晏／綜合報導

2017年元宵節北市府舉辦的「西城嘉年華大遊行」，和台灣漫畫家韋宗成合作，推出大型萌版的角色「林默娘」當作遊行壓軸，不過實際花燈卻被網友戲稱「以為是媽祖，結果是邪神」，最後還出動作者幫忙「開光」，才讓媽祖的雙瞳煥然一新。而今日韋宗成又在臉書發了一張「西門町現場組裝默娘」的照片，捏了一把冷汗表示「還要再來一次嗎？」讓網友笑翻說一切都是「廠商的用心」。

▲ 邪神媽祖（？）2.0 。（圖／記者謝盛帆攝）

「台北燈節西門默娘現場組裝照片…那個臉…還要再來一次嗎（汗」漫畫家韋宗成今日在臉書貼出照片，讓他回想起2017年元宵節時的慘況。當時西門町正舉辦「西城嘉年華大遊行」，和韋老師的作品《冥戰錄》合作，以在地天后宮媽祖形象設計「萌版林默娘」。不料燈具的眼睛和原作似乎有很大的出入，眼神看起來變得有點邪門，韋宗成當時也被網友問及感受如何，他則回應「在台灣邪神史上也佔了一席之地了（誤）」。

還好北市府及時聽到民眾的聲音，緊急找來原作者搶修。他先用顏料覆蓋，最後經過7小時的奮戰，才把「邪神」拯救回可愛的原作畫風。韋宗成事後也表示，「眼睛是角色的靈魂，如果沒有靈魂就不對味。」整個改造過程也被網友創意改編，參考日本節目，剪成一部「超級全能二次元改造王」，吸引網友大讚。

▲「林默娘」整容前。（圖／網友r02182828 提供）

▲經韋宗成搶救後。（圖／翻攝自韋宗成臉書）

網友們看到老師今天的po文，擔心噩夢重演之餘，還不忘開玩笑表示，「以後『原作者開光』會變成習俗吧」、「廠商：這樣就又可以見到老師惹」、「老師您真的沒有被針對嗎」、「情人節就是要救邪神阿 不然要幹嘛」、「你可以先出發去西門了」、「廠商真不專業，眼睛應該直接空下來啊！」、「人家是點燈儀式，西門町是開光儀式」、「全能默娘改造王」、「被當成每年的重頭戲了」。

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