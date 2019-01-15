2019台北燈節延伸到行旅廣場　北市府目標突破400萬人次參觀

記者陳家祥／台北報導

2019台北燈節將在2月16日於西門町登場，北市府15日公布主視覺設計以及燈節主角「豬寶」，並引童謠《一閃一閃亮晶晶》，將今年的活動主題訂為「台北台北亮晶晶」；此外，今年燈區面積擴大20%，從過去的西門町一帶，延伸至台北車站旁的行旅廣場，燈區設計則有三大特色，分別是科技互動、傳統工法和小朋友最愛的國際角色。觀傳局也發下豪語，要突破以往的350萬人次參展紀錄，朝400萬人次努力。

▲2019台北燈節主角「豬寶」與「學姊」黃瀞瑩。（圖／記者陳家祥攝）

觀傳局長劉奕霆說，2019台北燈節透過大家小時候耳熟能詳的童謠點亮大家心中的夢想，從主視覺設計也可以看出是非常開放、熱情、多元；劉說，這次燈節範圍擴大到行旅廣場一代，從原本的西門站、紅樓前廣場，一路延伸到中華路到北門站、行旅廣場，今年的範圍也更大，「去年整個燈節辦下來有350萬人次觀賞，我們當然希望今年透過擴大的範圍，能夠突破到400萬人次以上來參觀今年的台北燈節。」

▲北市觀傳局長劉奕霆。（圖／記者陳家祥攝）

台北燈節連續3年在西門町舉辦，今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，還請來曾為張惠妹、伍佰等天王天后操刀唱片封面設計的「教父級」設計師AKIBO李明道主責主視覺設計，其同時擔任燈節活動策展人。

李明道表示，有別於過去燈節主是絕大多是生肖融合燈籠造型的概念，今年打破傳統思維，結合多項西區特有地方文化，以加入繁華的廟宇雕飾，以及早期花燈的製作風格，打造熱鬧的地方墊子花車特色，另外也會加入西門町的塗鴉文化，和傳統燈籠結構，打造燈節熱鬧的節慶風格。

李明道說，希望民眾在燈節現場欣賞美麗燈飾和精彩表演之餘，也可以幫自記許下一個新研的夢想，一起完成夢想讓台北更好，「今年燈節有年輕人喜歡的科技互動，也有傳統工法，更有小朋友最愛的國際角色品牌」，主視覺要表現燈節有傳統、有現代，每一個市民都是閃亮的心。

而今年台北燈節觀傳局特別設計了主角「豬寶」，人物設定是一隻5歲的豬、摩羯座，外觀渾圓可愛，還帶著粗光眼鏡，身上的衣服還寫著斗大的「大吉」兩字。

▲AKIBO李明道。（圖／記者陳家祥攝）