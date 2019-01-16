燈節「豬寶」撞臉劉奕霆　柯文哲呆看2秒…大笑：買通設計者？

記者袁茵、李帛窈／台北報導

2019台北燈節將於2月16日至24日登場，北市府15日公布燈節主角「豬寶」，只見「豬寶」戴著粉紅色眼鏡、擁有兩顆黑黑大鼻孔，引來許多網友大讚可愛，不過也被人笑稱「長得像劉奕霆」。聽聞此事，台北市長柯文哲也笑稱，「他有買通設計者嗎？」

台北燈節連續3年在西門町舉辦，今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，還請來曾為張惠妹、伍佰等天王天后操刀唱片封面設計的「教父級」設計師AKIBO李明道主責主視覺設計，其同時擔任燈節活動策展人。

▲柯文哲回頭看劉奕霆。（圖／記者范綱儀攝）

而今年台北燈節觀傳局特別設計了主角「豬寶」，人物設定是一隻5歲的豬、摩羯座，外觀渾圓可愛，還帶著粗光眼鏡，身上的衣服還寫著斗大的「大吉」兩字，並且與台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩合照，讓網友直呼「好可愛」、「有學姊 就給讚」。

但也有人認為，戴著眼鏡的「豬寶」與劉奕霆有些相像，所以在臉書留言「眼鏡是學你的嗎」、「跟你好像~~^^」、「好像XDDDDDDDDDD」、「還蠻像大熊的」、「跟局長好像」、「局長也推公仔了？」、「熊哥別氣，真的很像」。

台北市長柯文哲16日受訪時，被記者問到，覺得「豬寶」像誰？柯文哲立刻笑了出來，「哪有什麼像誰！」記者再說「像你身後的…（劉奕霆）」，讓柯文哲笑著回頭看了2秒，開玩笑稱「他有買通設計者嗎？我不曉得。」劉奕霆則尷尬地笑著說「沒有（買通設計者）」。

▼台北燈節豬寶與「學姐」黃瀞瑩。（圖／台北市政府提供）





▲劉奕霆與「豬寶」。（圖／記者陳家祥攝）